Tyto nevkusné skleničky na kávu dominovaly socialistickým kuchyním. Soudruzi z NDR ale chybu neudělali

Možná jste k nim byli zpočátku nedůvěřiví a báli jste se do nich nalít vroucí vodu. Jak by mohly neprasknout? Jsou tak křehké, a ještě ten plast okolo! Šlo ale o velmi důmyslnou kombinaci silného horkuvzdorného skla a plastového držáku, který sklenici bezpečně obepínal. Držátko bylo také plastové a bylo součástí spodní barevné části hrnečku. Hrnečky byly dokonale navržené. Na výšku měly 7 cm a na šířku také 7 cm.
Takže nebyly ani nejmenší, což jejich křehkost jen potvrzovalo. A tady se nestane scéna z Pelíšků, tyhle skleničkohrnky vydržely!
V takovém hrnku bylo úžasné si vypít kávu, která vypadala tak elegantně!
A ještě lépe vypadal čaj, jehož jas se doslova odrážel v té čistotě křišťálového skla!
Sváteční vzpomínky i používání dodnes
Možná právě s těmito hrnečky jsou u vás spojeny vzpomínky na chvíle sváteční a nedělní. Někdo je používá dodnes! Jen pořádní rebelové z těchto hrnků pili kávu hned ráno, a ještě horší rebelové poztráceli spodní plastový kryt a sklenici používali jen tak! I takové zacházení ale hrnky vydržely.
Mají původ v laboratorním skle
Jmenovaly se Simax (případně SIMAX Czechoslovakia) a jejich čas u nás nastal v 70. a 80. letech. Vyráběli se v Sázavě, což je dodnes firma, která se od roku 1884 stala jménem pro kvalitní odolné sklo jak pro kuchyň, tak pro laboratoře. Možná správně odhadujete že jde o tzv. borosilikátové sklo, které má vysokou odolnost proti tepelnému roztažení a dobrou chemickou stabilitu. Dodnes se tu vyrábí značkové a oblíbené varné sklo pod názvy Simax a Kavalier.
Dnes ho seženete za pár desetikorun
Mnohé domácnosti mají své sady neúplné; sklo bylo sice odolné, ale když při mytí nádobí spadlo na tvrdou dlažbu, tak většinou nepřežilo. Sklenky vydržely horkou kávu, ale pro tvrdé pády bylo použité sklo moc slabé. Takže v re-use obchodech nebo na webových tržištích s použitým retro zbožím najdete spíše neúplné sady, kdy hrníček pořídíte za pár desetikorun.
Když už náhodně narazíte na úplnou sadu, dokonce i neotevřenou, je to skutečný unikát.
Stále se točí světem
Šest kusů za 800 Kč? To není žádný problém, pokud vlastního unikáty. Toto byl originální obal, v němž si hrnečky každá domácnost donesla domů poprvé.Takový domácí poklad má dnes obrovskou hodnotu.
Bylo to tak oblíbené zboží, že ho dnes s téměř stoprocentní jistotou najdete v nějaké zastavárně nebo vetešnictví.
Byly oblíbené v celé Evropě
Nebyl to český unikát. Tento styl hrníčků byl oblíbený také v Německu a Rakousku, kde se jejich výrobou zabývaly místní firmy. Jakkoli je tedy považujeme za ikonu socialismu, oblibu si našly i u našich bohatých západních sousedů.
Zdroje článku: vintageandotherthings.eu, retro antik, pinterest, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková