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Šéf KRNAP založil asociaci bez vědomí ostatních parků. Teď se omlouvá

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Nová asociace národních parků vznikla bez vědomí ředitelů ostatních parků. Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec, jeden ze zakladatelů nové organizace, to dnes řekl novinářům a současně se za svůj postup omluvil.
Šéf KRNAP založil asociaci bez vědomí ostatních parků. Teď se omlouvá

Šéf KRNAP založil asociaci bez vědomí ostatních parků. Teď se omlouvá

Zdroj: KRNAP
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 12:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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