RegioJet v Ústeckém kraji nabírá stovky lidí

Soukromý dopravce RegioJet se chystá v prosinci spustit nový regionální provoz v Ústeckém kraji a k tomu potřebuje přibližně 200 nových zaměstnanců. Práci nabízí především strojvedoucím, průvodčím a vlakvedoucím, hledá ale také elektromechaniky a další technické profese. Podle mluvčího Lukáše Kubáta má firma v tuto chvíli obsazeno zhruba 90 procent pozic. Do nového provozu postupně nasadí 23 moderních elektrických jednotek od Škoda Group.
Strojvedoucí si RegioJet z velké části vychovává sám ve vlastním školicím středisku. U průvodčích předchozí zkušenosti ze železnice ani nejsou podmínkou, „nové průvodčí si kompletně zaškolujeme sami," vysvětlil Kubát. Výcvik strojvedoucího je přitom záležitostí zhruba na rok, zahrnuje kurz s licenční zkouškou, technické zaškolení i jízdní výcvik pod dohledem.
Že jde o profesi dostupnou i ženám, dokazuje třeba Jitka Košnárová, která vlaky řídí už devátým rokem. Zpočátku pochybovala, zda je toto povolání pro ženy vůbec reálné, než se rozhodla to zkusit. „Když jsem zjistila, že vlastně můžu dělat tohle povolání, byla to pro mě jasná volba vyzkoušet to," popsala. V převážně mužském kolektivu se prý cítí jako mezi přáteli.
Aby dopravce oslovil další zájemce o práci, uspořádal v Ústí nad Labem a Mostě akci nazvanou Den s RegioJetem. Pozvánku dostali nejen uchazeči o zaměstnání, ale také studenti Střední průmyslové školy v Ústí nad Labem a Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Děčíně. Návštěvníci si prohlédli nové vlakové soupravy i zázemí na nádraží Ústí nad Labem-západ a mohli si pohovořit přímo se strojvedoucími či průvodčími.
V Ústí nad Labem RegioJet buduje také nové technické zázemí. Zhotovitel stavby již byl vybrán a pracuje na projektové přípravě. Součástí areálu má být mimo jiné myčka vlaků. Kraj, kde dopravce místa nabízí, přitom dlouhodobě vykazuje nejvyšší nezaměstnanost v Česku. V srpnu tam podíl nezaměstnaných dosáhl 7,3 procenta a v evidenci úřadů práce figurovalo více než 40 tisíc uchazečů o práci.
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