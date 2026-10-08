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Sokolov rozšíří zázemí zimního stadionu, vybuduje nové šatny pro malé hokejisty

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Sokolov vybuduje další šatny na městském zimním stadionu. V prostorách bývalé restaurace vznikne zázemí pro děti, které hrají hokej. Novinářům to dnes řekla starostka Renata Oulehlová (ANO). Nové kabiny by malým hokejistům mohly začít sloužit v květnu 2027.
Sokolov rozšíří zázemí zimního stadionu, vybuduje nové šatny pro malé hokejisty

Sokolov rozšíří zázemí zimního stadionu, vybuduje nové šatny pro malé hokejisty

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 12:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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