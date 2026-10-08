Lahodné a dokonale křupavé bramboráky bez másla a oleje: Smažte je na této geniální alternativě

umějí být skvělé, ale taky těžké, mastné a po dvou kusech je člověk rád, že talíř odsunul. V mnoha kuchyních za to přitom nemůže těsto, ale tuk na pánvi. Když se místo oleje použije Bramboráky vepřové sádlo, placka se na povrchu rychle zatáhne, chytí křupavou kůrku a nenasaje tolik mastnoty. Sádlo navíc přidá chuť, kterou máslo ani běžný olej nenahradí. K tomu pár drobných úprav v těstě a rozdíl je znát hned u první várky. Sádlo: tuk s nečekaně dobrými vlastnostmi
se u nás často bere jako něco ze staré kuchyně, skoro jako surovina z dob, kdy se neřešily tabulky a etikety. Jenže úplně odepsat ho by byla chyba. Podle Healthline obsahuje vepřové sádlo Sádlo převážně mononenasycené tuky, tedy stejný typ tuků, jaký je i v olivovém oleji. Má také poměrně zajímavý obsah vitaminu D, který v rostlinných tucích prakticky nenajdete.
Pro
je ale nejdůležitější něco jiného: sádlo má smažení vysoký kouřový bod kolem 190 °C. Na pánvi se proto nepřepaluje tak rychle jako máslo a při správném zacházení snese vyšší teplotu lépe než řada běžně používaných tuků. Ostatně už dřív se bramboráky smažily na sádle, a to vepřovém nebo i husím.
Na bramboráku je to poznat rychle. Když těsto dopadne do dobře rozpáleného sádla, okraje se téměř okamžitě zatáhnou a začnou zlátnout. Vznikne pevnější krusta, která nepustí dovnitř tolik tuku. Výsledná placka pak není tak těžká, jak by člověk u smažení na sádle čekal, uvádí Orava. Kdo chce chuť ještě výraznější, může nejdřív vyškvařit kousek tučnějšího uzeného nebo
anglické slaniny a bramboráky smažit přímo v tomto tuku. Hrst v horkém sádle udělá také svoje, kuchyně pak voní krásně. škvarků Recept na křupavé bramboráky smažené na sádle
Ingredience Brambory varného typu C – 1 kg Vejce – 2 ks Hladká mouka – 3 lžíce Česnek – 3 stroužky Kmín – 1 lžička Sůl a pepř – podle chuti Ocet – 1 lžička Vepřové sádlo – na smažení, raději pořádná vrstva Postup přípravy skvěle křupavých bramboráků
1. Brambory oloupejte a nastrouhejte najemno. Pak je přesuňte do čisté utěrky a
poctivě z nich vymačkejte vodu. Čím sušší základ, tím menší šance, že se z placky stane mastná houba.
2. Do vyždímaných brambor přidejte vejce, mouku, prolisovaný česnek, kmín, sůl a pepř.
3. Přimíchejte
lžičku octa. V chuti hotového bramboráku se neztratí proto, že by byl výrazný, ale spíš proto, že ho tam vůbec nepoznáte. Pomůže však škrobu a placky při smažení natáhnou méně tuku.
4. Těsto nechte asi 5 minut stát. Škrob se mezitím trochu usadí a směs se bude na pánvi chovat lépe.
Foto: Kagor / GNU Free Documentation License, Bramboráky nemusí být nutně extrémně mastné. Stačí jen vyměnit olej za jiný tuk
5. Na pánev dejte
vydatnou vrstvu sádla. Ne jen symbolicky potřené dno, spíš tolik, aby se placka v tuku lehce nadnášela. V dostatečně horkém sádle se bramborák opéká rovnoměrněji a paradoxně do sebe pustí méně mastnoty.
6. Sádlo
nechte pořádně rozpálit. Nad hladinou by mělo být vidět jemné vlnění horkého vzduchu. Až potom plamen trochu stáhněte.
7. Těsto nabírejte lžící a klaďte na pánev. Každou dávku lehce roztlačte, ideálně zhruba na tloušťku 1 cm.
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8. Smažte z každé strany
3-4 minuty dozlatova. Dobrým znamením je, když povrch pod lžící zřetelně křupne.
9. Hotové bramboráky pokládejte na
kuchyňský ubrousek a jemně je shora přitlačte. Přebytečný tuk se vsákne a placky zůstanou příjemnější na jídlo. Co jsme zjistili při zkoušení, a co funguje lépe, než jsme čekali
Při zkoušení tohoto postupu nás nejvíc zarazil rozdíl v tom, jak těžce působí hotová placka. Bramborák smažený na sádle byl na talíři znatelně lehčí než varianta ze slunečnicového oleje, přitom měl pevnější a křupavější povrch. Ocet v těstě jsme brali spíš jako kuchyňský trik, ke kterému je člověk zpočátku nedůvěřivý. Jenže v praxi fungoval: placky tolik nenasákly a ani po pár minutách na talíři nezměkly tak rychle.
Pár věcí, které se při smažení osvědčily: Část mouky můžete nahradit lžící strouhanky. Váže méně tuku a bramboráky pak mívají ještě sušší, křupavější okraj. Kdo chce výrazně odlehčenou verzi, může bramboráky péct na plechu s pečicím papírem při 200 °C asi 30 minut a v polovině je otočit. Nebude to úplně stejná chuť, ale mastnoty bude minimum. Sádlo po smažení není nutné hned vyhazovat. Stačí ho přecedit a schovat na příště. Každá další dávka mu přidá trochu hlubší chuť.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů Healthline, Wikipedie, Orava