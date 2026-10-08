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Lahodné a dokonale křupavé bramboráky bez másla a oleje: Smažte je na této geniální alternativě

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Tukem prosáklé bramboráky? Chyba je v tuku na smažení. Sádlo je tajemství křupavých a lehkých placek, které znaly už naše babičky.
Fotografie k bramborákům bez mouky

Fotografie k bramborákům bez mouky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Tři lžíce, velký rozdíl: Bramboráky jsou díky nim příjemně křupavé, zlatavé a bez lepku
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 13:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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