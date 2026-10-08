Microsoft pohřbil šest triků na Windows 11 bez účtu. Pak zapomněl na odkaz „Learn more“ přímo v instalaci

Mezeru jako první veřejně popsal technologický nadšenec Bob Pony, a to 12. září 2026 na sociální síti Bluesky. Do dvou dnů jeho postup nezávisle ověřily redakce Windows Latest a The Register. Nepotřebuje příkazový řádek, editor registru ani žádný nástroj stažený zvenku, protože celý se odehraje v instalačním průvodci, který Microsoft sám navrhl.
Microsoft během roku 2025 zavřel šest známých cest k lokálnímu účtu
První velký zásah přišel v březnu 2025. V Insider buildu 26200.5516 zmizel skript
bypassnro.cmd, se kterým šlo obejít požadavek na připojení k internetu, a tím i povinné přihlášení k účtu Microsoft. Patřil k nejrozšířenějším metodám, protože stačilo během instalace otevřít příkazový řádek a napsat jediný příkaz.
V říjnu 2025 Microsoft na Windows Insider blogu oznámil, že odstraňuje „známé mechanismy pro vytvoření lokálního účtu během úvodního nastavení“. Nezávislé testy pak potvrdily, co to v praxi znamená. Přestalo fungovat ruční přidání klíče
BypassNRO do registru i dva URI příkazy,
start ms-cxh:localonly a
start ms-cxh://setaddlocalonly. Nefungoval už ani trik se zadáním falešných přihlašovacích údajů, který měl vyvolat chybu, ani starší postup přes
oobenetworkconnectionflow.
Každý z těchto postupů předpokládal, že uživatel ví, co do průvodce zadat nebo kam mimo něj sáhnout. Komunita je vymýšlela a sdílela několik let.
Nenápadný odkaz uprostřed odstavce vede rovnou k lokálnímu účtu
Celý postup začíná na obrazovce „Let's add your Microsoft account“, kde systém vyzývá k přihlášení. Pod nadpisem „Sign-in options“ je delší odstavec textu a uvnitř něj drobný odkaz „Learn more“. Po kliknutí se otevře obrazovka „Who's going to use this device?“, tedy běžné vytvoření lokálního účtu. Uživatel vyplní jméno a heslo, odpoví na tři bezpečnostní otázky a instalace pokračuje.
Wi-Fi zůstává zapnutá, klávesovou zkratku Shift+F10 pro příkazový řádek nikdo nemačká a nic se nestahuje. Microsoft strávil zhruba rok a půl odstraňováním triků, které vyžadovaly technické znalosti, a nejjednodušší cesta přitom vede přes prvek, který do průvodce umístil sám. Pro firmu, která tvrdí, že má lokální účty během instalace pod kontrolou, je to horší vizitka než kterýkoli z dřívějších obchvatů.
Nejspíš jde o chybu. Microsoft odkaz „Learn more“ nikde neuvádí jako podporovanou cestu k lokálnímu účtu a k tomuto konkrétnímu postupu nemá žádné veřejně známé oficiální vyjádření. Naposledy byl postup veřejně ověřen v polovině září 2026, tedy ještě před vydáním Windows 11 verze 26H2, které vyšlo 29. září. Jestli Microsoft od té doby potichu upravil instalační obraz nebo komponentu OOBE, potvrzeno není.
Proč Microsoft účet vynucuje, i když se to nelíbí ani jeho viceprezidentovi
Oficiální zdůvodnění se opírá o služby. Účet Microsoft propojuje počítač s OneDrive, Microsoft Store, Microsoft 365, Family Safety, Xboxem a dalšími službami, synchronizuje nastavení mezi zařízeními, zálohuje vybraná data do cloudu a usnadňuje správu některých bezpečnostních funkcí. Na Insider blogu Microsoft dokonce varuje, že obejití přihlášení může přeskočit „kritické obrazovky nastavení“ a zařízení pak zůstane „ne plně nakonfigurované k použití“.
Nejsilnější tlak cítí majitelé edice Home. Ta během úvodního nastavení nenabízí možnosti firemního nasazení, které mají edice Pro, Enterprise a Education. Technicky ovšem účet Microsoft není jedinou možností, jak Windows Home dlouhodobě používat.
Že vynucování účtu nemá uvnitř firmy jednoznačnou podporu, naznačil v březnu 2026 viceprezident Scott Hanselman. Veřejně napsal: „Jo, taky se mi to nelíbí. Pracuju na tom.“ Oficiální politika Microsoftu se k říjnu 2026 nezměnila.
Co čeká české instalace a už vytvořené lokální účty
Windows 11 verze 26H2 si lze stáhnout z oficiální české stránky Microsoftu, a to přes Media Creation Tool i jako ISO obraz. Postup s odkazem „Learn more“ ale zatím nikdo veřejně neověřil na české jazykové mutaci, takže jistota, že projde na každém českém instalačním médiu, chybí. Pokud je chyba součástí logiky průvodce OOBE a na jazyce nezávisí, dá se čekat stejné chování i v české verzi téhož buildu.
Průvodce OOBE se objevuje i při prvním zapnutí nového notebooku s předinstalovaným systémem. Výrobce však může dodat vlastní nebo starší obraz, který se chová jinak.
Účet vytvořený přes „Learn more“ je standardní lokální účet. Microsoft Support ho popisuje jako jednu ze dvou běžných forem přihlášení a mezi lokálním účtem a účtem Microsoft dovoluje kdykoli přepnout. Případná oprava by tedy měla zavřít vstup v instalačním průvodci, a existující lokální účty by se jí týkat neměly. Termín opravy Microsoft zatím veřejně neoznámil.