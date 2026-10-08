Krejčí dal tříbodový koš a pomohl porazit Warriors. Český basketbalista Krejčí dostal od Portlandu ultimátum

Ve druhé čtvrtině zbývalo 10:08 do poločasu, když Scoot Henderson našel Krejčího v rohu. Český křídelník chytil míč v pohybu, vystřelil z běhu a trefil. Portland vedl 39:31 a Moda Center poprvé v nové sezoně zatleskalo jeho jménu. Blazers nakonec 7. října 2026 porazili Warriors 123:118. Šlo o úvodní přípravný zápas sezony 2026/27, ne o utkání základní části. Pro Krejčího měl ale skoro soutěžní váhu: každá minuta v říjnu je podkladem pro rozhodnutí, které padne ještě před prvním ostrým duelem proti Phoenixu.
Večer, který se dá číst dvojím způsobem
Podle statistik CBS Sports odehrál Krejčí z lavičky 13 minut. Jeho řádek vypadá na první pohled skromně:
- 3 body, střelba 1/5 z pole, všechny pokusy za tři
- 4 doskoky a 3 asistence
- 0 ztrát, 3 fauly
- plus/minus +8
Střelecky to nebyl jeho večer. Jedna trefa z pěti pokusů je pro hráče, kterého Portland získal právě kvůli trojkám, málo. Zbytek statistik ale mluví v jeho prospěch. Tři asistence za třináct minut, žádný ztracený míč a kladná bilance na hřišti jsou přesně ten typ drobné práce, kterého si trenéři u hráčů na kraji rotace všímají. Body nesli jiní: Deni Avdija dal 23, Damian Lillard 15.
Výsledek je potřeba brát s rezervou. Golden State přijelo do Portlandu jen s devíti hráči a bez Stephena Curryho, Draymonda Greena, Brandina Podziemského i Yaxela Lendeborga. Výhra nad oslabeným soupeřem v přípravě sama o sobě nic nedokazuje. Bezchybný výkon v roli, kterou bude Krejčí v sezoně plnit, ale ano.
Faktické ultimátum jménem garance
Vedení Portlandu Krejčímu veřejně žádný požadavek nevzkázalo. Tlak vytváří jeho kontrakt. Smlouva pro sezonu 2026/27 je zatím jen částečně garantovaná a klub musí rozhodnout, jestli ji nechá přejít do plné garance. Ve hře je částka 2 667 944 dolarů, tedy zhruba 61 milionů korun.
Termín se podle zdrojů mírně liší. Databáze Over the Apron uvádí jako garanční den 19. října 2026, iDNES.cz s odkazem na ČTK píše o rozhodnutí do prvního zápasu Blazers, který je na programu 21. října. Prakticky to znamená jediné: verdikt padne v týdnu před vstupem Portlandu do sezony.
Pokud by klub Krejčího do té doby propustil, neplatil by mu celou sezonní částku. Český hráč by prošel waiverem, tedy procesem, během kterého si ho může vybrat jiný tým. Pokud by o něj nikdo neprojevil zájem, stal by se volným hráčem. Pokud zůstane, jeho místo i plat jsou pro celý ročník výrazně jistější. Tak funguje mechanika, kterou NBA popisuje ve svém přehledu kolektivní smlouvy. U hráčů s nižším platem je to běžný nástroj, jak si klub drží flexibilitu soupisky.
Podle ČTK by Krejčího konec v Portlandu byl „značným překvapením“. My to vidíme podobně. Jistota to ale není, dokud garance nenaskočí.
Tlačenice na obvodu
Krejčího největším protivníkem nejsou Warriors, ale vlastní šatna. Portland má na obvodu přeplněnou soupisku: Lillard, Ja Morant, Henderson, Jrue Holiday, Shaedon Sharpe, Sidy Cissoko. Proti Golden State hráli Lillard, Morant i Holiday po 19 minutách, Henderson 16. Krejčímu zbylo 13.
Jeho cesta do rotace proto nevede přes roli rozehrávače. Vede přes univerzálnost. Měří přes dva metry, brání více pozic, dokáže přihrát a neztrácí míče. A hlavně umí střílet, když se mu daří. Kvůli tomu ho Blazers na začátku února 2026 získali z Atlanty výměnou za Duopa Reatha a dvě budoucí volby ve druhém kole draftu. Portland byl tehdy poslední v lize v úspěšnosti trojek, zatímco Krejčí měl v dresu Hawks ve 46 zápasech kariérní maximum 9,0 bodu na utkání a proměňoval 42,3 % pokusů za tři.
Po přesunu na severozápad se jeho role zúžila a minutáž v závěru sezony klesla. Teď musí znovu dokázat, že je tím střelcem z Atlanty. Podle nás o jeho osudu nerozhodne jedna trojka, ale kombinace čtyř věcí: úspěšnosti z dálky, obrany na více postech, ceny smlouvy a toho, kolik místa zbude vedle hvězd. Nízký plat je přitom jeho výhodou, ne slabinou.
Kde stojí mezi Čechy v NBA a kdy ho sledovat
Krejčí je po pěti letech v nejlepší lize světa střelecky nejproduktivnějším českým hráčem. Podle oficiálních profilů NBA vypadají kariérní průměry takto:
|Hráč
|Roky v NBA
|Body
|Doskoky
|Asistence
|Vít Krejčí
|5
|8,5
|2,3
|1,5
|Tomáš Satoranský
|7
|6,9
|2,9
|4,1
|Jan Veselý
|3
|3,6
|3,5
|0,6
Satoranský měl jako rozehrávač podstatně větší vliv na hru a víc asistencí. Krejčí je typově jiný hráč: křídlo, od kterého se čekají body z dálky a obrana.
Kdo chce jeho boj o garanci sledovat, má podle oficiálního rozpisu Portlandu na výběr:
- 12. října ve 22:00 doma proti London Lions
- 14. října ve 4:00 v Sacramentu
- 17. října ve 4:00 na hřišti Golden State
- 22. října ve 4:00 doma proti Phoenixu, první zápas základní části
Většinu utkání nabízí NBA League Pass, služba ale počítá s omezeními u celostátních přenosů a s regionálními výpadky vysílání.
Do rozhodnutí zbývají tři přípravné zápasy. Každá Krejčího střela ve vzduchu teď bude mít přesnou cenovku: zhruba 61 milionů korun a jistotu, že 22. října ráno nastoupí v Portlandu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta