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Velká anketa pro volební lídry v Olomouci: Jaké mají priority?

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Dostupné bydlení, doprava, péče o městský majetek a infrastrukturu či odpovědné hospodaření patří mezi hlavní témata, na která se chtějí lídři politických stran a hnutí pro říjnové komunální volby v Olomouci zaměřit v příštím volebním období.
Velká anketa pro volební lídry v Olomouci: Jaké mají priority?

Velká anketa pro volební lídry v Olomouci: Jaké mají priority?

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 20 min

Článek byl publikován 08.10.2026 13:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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