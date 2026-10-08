Cibuli lze krájet bez štípání očí a jediného uroněného slzného údolí. Šéfkuchař předvedl dokonale účinný postup

Většinu lidí v kuchyni trápí pálení očí při krájení cibule. Pomocí těchto jednoduchých triků vás již tento problém trápit nebude a vaření s cibulí pro vaše oči přestane být nepříjemné a plné slz.
Pravděpodobně každého člověka v kuchyni někdy potkala situace, kdy při krájení cibule začalo nepříjemné pálení očí a spustila se hromada slz. S pomocí těchto pár tipů se to už opakovat nemusí a vaření oblíbených receptů, jejichž součástí je právě tato zelenina, bude opět jen radostí.
Cibule se používá do mnoha receptů
Cibule se dnes v kuchyni používá při většině receptů a spousta lidí si pokrm bez ní ani nedokáže představit. Absence této potraviny při vaření pro většinu lidí ani není možná, což už nemusí platit o tom, že
každý recept musí provázet slzení a pálení očí. Přípravu svého oblíbeného pokrmu bez nutnosti utírání slz a bolestivého pohledu na destičku s nožem a cibulí by uvítali všichni. Její jedinečná chuť a nenahraditelné aroma je však pro většinu z nás vykoupené utrpením. Jak působí cibule na člověka
Tato zelenina obsahuje veliké množství těkavých látek, což způsobuje ono známé pálení očí, které není zrovna nejpříjemnější. Zároveň má však
spoustu pozitivních účinků na lidské zdraví. Konzumace cibule napomáhá lepší hladině zdravého cholesterolu a pozitivně působí také na hodnoty krevního tlaku.
Společně s cibulí se při konzumaci této zeleniny dostávají do těla zdravé tuky, které cibule napomáhá správně
vstřebat stejně jako cukry, čímž zamezuje jejich ukládání. Použít ji můžete také například na štípance od komárů, kdy plátky cibule po přiložení na postižená místa snižují obtěžující svědění. Fotografie: Pixabay Krájení cibule bez slzení očí
Protože má cibule mnoho pozitivních účinků na lidské zdraví, určitě se nevyplatí se jí vyhýbat. Místo toho vyzkoušejte triky, jak krájet cibuli, aniž by vás pálily oči. Příkladem může být trik, kdy zakrojíte vršek cibule špičkou nože.
Vykrojíte okolo vrcholu menší kolečko, kdy říznete asi doprostřed cibule. Vykrojený kus vyjměte. Měl by obsahovat úzkou a špičatou část, což je její kořen obsahující látky způsobující pálení. Poté cibuli otočíte a napůl ji rozkrojíte ze spodní části. Dále již pokračujete tak, jak jste zvyklí.
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Zdroj:
Insider
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