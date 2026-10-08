Česnekové slupky zapracované do záhonu na podzim zdvojnásobí úrodu okurek. Většina zahrádkářů je ale celý rok vyhazuje do koše

Česnekové slupky zapracované do záhonu na podzim zdvojnásobí úrodu okurek. Většina zahrádkářů je ale celý rok vyhazuje do košePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Česnekové slupky zapracované do záhonu na podzim zdvojnásobí úrodu okurek. Většina zahrádkářů je ale celý rok vyhazuje do košeZdroj: Judgefloror / Creative Commons / CC BY-SA
Článek byl publikován 08.10.2026 12:37
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