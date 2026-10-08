Bára Basiková zveřejnila video a přišla lavina hejtů, musela zastavit komentáře

Zpěvačka nyní zažívá velmi příjemné období. Radost jí dělá nový dokument o jejím životě, jenž se dočkal velmi příznivého přijetí u diváků i kritiků, i pohledný syn Theodor, kterého sama několikrát přirovnala k herecké legendě Alainu Delonovi.
Málokdo ale ví, že Bára Basiková také učí zpěvu budoucí mladé pěvecké naděje. Kromě jiného příležitostně vede workshopy ve Škole moderního zpěvu. Velmi ji proto potěšilo, že dva z jejích svěřenců se nyní objevili na castingu soutěže Československo hledá SuperStar.
„V letošní řadě soutěže SuperStar jsou moji milovaní takřka svěřenci Viktorie Martincová a Adam Hlůžek, které jsem měla možnost trochu vést a také vzít jako hosty na své koncerty. Moc jim držím palce a jsem na ně pyšná,“ svěřila se na svém Facebooku v selfie videu.
Kritika vzhledu
Na videu zpěvačka skutečně vypadala velmi šťastně a spokojeně, byla elegantně oblečená, decentně nalíčená a přišla rozdávat radost svým fanouškům. Místo společné radosti ale přišla nečekaná a naprosto nepochopitelná lavina hejtů a kritiky jejího vzhledu.
„Ježíši, co jí je? Ani jsem ji nepoznala!“ vykřikla například v komentáři uživatelka pod jménem Alena Urbanová. „Kdyby tam nebylo jméno, tak nevím, že to je Bára Basiková,“ přidala se Dorota Jínová. „Je mi líto, ale já jsem se jí lekla! Vůbec jsem ji nepoznala…,“ přisadila si jistá Jaroslava Topičová. A podobných příspěvků zejména od žen bylo více.
Zastání fanoušků
Ostatní fanoušci a fanynky však Báru ihned bránili. „Baruška je skvělá a je dobře, že se umí ukázat i nenalíčená. A vy, co tady kritizujete, si nejdříve zameťte před svým prahem,“ reagovala na hejty ostatních Ivana Prokopová. „Dámy, některé komenty jsou katastrofa. Jak vypadáte vy, co máte kolem 60 let bez makeupu?“ přidala se Dagmar Nováková.
Nejednu fanynku urážky překvapily. „Lidi, co je s vámi? Nikdo na kritiku vizáže není zvědav. Paní Basiková projevuje radost nad úspěchem svých svěřenců a tady je mela. Každý ať se nejdřív podívá sám na sebe. Ne všichni musíme chodit jak zmalovaný diblík. Pořád mi není jasné, proč se neustále hodnotí, jak kdo vypadá?“ ptá se pod příspěvkem Alena Břenková.
Vypnuté komentáře
Sama Bára Basiková se nenechala vyprovokovat a často nevhodné a nepříjemné komentáře nechala bez odezvy. Diskuzi vyřešila jednoduše a razantně. Aby zastavila vlnu zbytečných příspěvků musela vypnout komentáře, možnost jejich dalšího přidávání proto na svém Facebooku pod videem vypnula.
Zdroje: Autorský text, Facebook
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