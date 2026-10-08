Edmonton vyhnаl Dostála z branky pěti góly za jednu třetinu. NHL přišla o poslední dva neporažené celky sezony

Ve středu 7. října večer kalifornského času se v Honda Center hrálo s příchutí odvety. Jen pár měsíců předtím Anaheim vyřadil Edmonton v prvním kole play-off poměrem 4:2 na zápasy. Do nové sezony Ducks vstoupili dvěma výhrami a po první třetině to vypadalo, že přidají třetí. Beckett Sennecke dvakrát skóroval v přesilovce a Dostál měl v brance klid. Druhá třetina ale začala gólem po jedenácti sekundách a skončila za stavu 2:5. Ducks tím přišli o neporazitelnost. O pár hodin dřív o ni přišlo i Colorado ve Winnipegu, a tak v NHL po jediném hracím dni nezůstal žádný tým bez porážky. Ironií je, že rekord v nejdelší sérii bez porážky od začátku sezony drží právě Edmonton.
Devatenáct minut, pět gólů
Kdo v Česku chtěl zápas vidět živě, musel ve čtvrtek ráno vstávat kolem čtvrté. První třetina patřila domácím. Druhá Edmontonu, a to bez slitování. Časovou osu potvrzuje statistický přehled zápasu na webu CBS Sports:
|Čas v zápase
|Střelec
|Stav
|20:11
|Evan Bouchard
|2:1
|26:30
|Kasperi Kapanen (přesilovka)
|2:2
|34:12
|Evan Bouchard
|2:3
|36:49
|Vasilij Podkolzin
|2:4
|39:08
|Connor McDavid
|2:5
Od prvního do posledního gólu uběhlo 18 minut a 57 sekund. Třetí třetina už skončila bez branek, Edmonton jen hlídal náskok.
Za obratem stáli hlavně tři muži. Leon Draisaitl branku nedal, ale nahrál na čtyři. Bouchard skóroval dvakrát a jednou asistoval. Podle oficiálního shrnutí NHL se tím zařadil mezi vzácné obránce, kteří pokořili hranici deseti bodů nejpozději ve čtvrtém zápase sezony. McDavid přidal gól a dvě asistence a s dvanácti body ze čtyř utkání vede ligové bodování.
Spouštěčem byl Bouchardův gól po jedenácti sekundách druhé třetiny. Mattias Ekholm po zápase popsal náladu v kabině o přestávce jednoduše: po slabé první třetině se chtěli vrátit na led a začít pracovat. Taktickou revoluci zdroje nezmiňují. Zmiňují tah, tempo a soupeře, který se přestal bránit dřív, než se nadál.
Krutý zápis pro Dostála, vina rozprostřená po celém ledě
Statistika je pro českého brankáře nemilosrdná. Pět gólů ze sedmnácti střel, dvanáct zákroků, úspěšnost 70,6 %. Odchytal 39 minut a 41 sekund, na třetí třetinu ho nahradil Ville Husso. Fin zneškodnil dvě střely a neinkasoval, jenže v té chvíli už Edmonton jen kontroloval výsledek.
Svádět porážku na jednoho muže by ale bylo příliš snadné. Edmonton ve druhé třetině nestřílel nijak masivně, zato z dobrých pozic. Oilers se dostávali do prostorů, kam by je obrana při plném soustředění nepustila. Trenér Anaheimu Joel Quenneville to po zápase řekl přímo: jeho tým se poprvé v sezoně spíš díval, místo aby hru předvídal a diktoval. Ke druhé třetině dodal, že hráči „hodně koukali”.
To je podle nás klíčová věta celého večera. Když trenér mluví o kolektivní pasivitě, nemyslí brankáře. Střídání po druhé třetině působí spíš jako šetrné gesto k Dostálovi než jako trest. Nechat ho dvacet minut navíc pod palbou za stavu 2:5 by nedávalo smysl.
Před zápasem Anaheim Dostála potvrdil jako startujícího brankáře, Husso byl dvojka. Žádný oficiální výrok o změně hierarchie se po utkání neobjevil. Jedna špatná třetina na startu sezony v NHL pořadí brankářů obvykle nemění. Pokud by se ale podobný večer brzy zopakoval, debata by se otevřela.
Dostálovu vlastní reakci oficiální pozápasové materiály neuvádějí.
Colorado padlo jako první, s Nečasem v sestavě
Druhý stoprocentní tým úvodu sezony šel k zemi o pár hodin dřív. Colorado Avalanche hrálo ve Winnipegu od 1:30 našeho času, také s bilancí dvou výher. Zápas se dlouho přetahoval a rozhodl ho až Kyle Connor. Na 3:2 skóroval přesně minutu před koncem základní hrací doby.
I tahle porážka má českou stopu. Martin Nečas patřil k motorům produktivního startu Colorada a do Winnipegu přijel s pěti body z prvních dvou zápasů. Avalanche ani po porážce nepřestali být jedním z nejnebezpečnějších útoků ligy: skóre 16:8 po třech zápasech mluví jasně.
Když tedy Connor rozhodl, zbyl v lize jediný tým bez porážky, Anaheim. A ten svou neporazitelnost za necelé tři hodiny ztratil.
Pro srovnání: rekord NHL v sérii bez porážky od úvodu sezony drží Edmonton z ročníku 1984/85. Bez prohry vydržel patnáct zápasů, z toho dvanáct vyhrál a třikrát remizoval. Remízy už dnešní NHL nezná, takže se obě éry srovnávají špatně. Ducks a Avalanche ale svůj pokus ukončili po dvou zápasech, tedy daleko od jakékoli legendy.
Tabulka po bouřlivé noci
Středeční výsledky tabulkou zahýbaly výrazněji, než by člověk po pár odehraných kolech čekal. Podle stavu k 8. říjnu:
|Tým
|Zápasy
|Bilance (V-P-PP)
|Body
|Skóre
|Postavení
|New York Rangers
|5
|neuvedeno
|8
|neuvedeno
|1. v NHL
|Edmonton Oilers
|4
|3-0-1
|7
|22:16
|2. v NHL, 1. v Pacifické divizi
|Winnipeg Jets
|4
|3-0-1
|7
|neuvedeno
|1. v Centrální divizi
|Anaheim Ducks
|3
|2-1-0
|4
|9:10
|3. v Pacifické divizi
|Colorado Avalanche
|3
|2-1-0
|4
|16:8
|4. v Centrální divizi
Edmonton zatím dává přes pět gólů na zápas a jeho hvězdy jsou v bodovém rozjezdu, jaký se vidí málokdy. Quenneville ještě před utkáním popisoval tým Mikea Babcocka jako jiný než dřív. Podle něj Oilers hrají tvrdě a jednoduše, umějí bránit a zároveň si v útoku dovolí volnost, aniž by ztratili strukturu ve všech třech pásmech. Ve druhé třetině předvedli přesně tohle.
U Anaheimu je skóre 9:10 po třech zápasech varováním. Dvě výhry na úvod nezakryly, že tým zatím nepůsobí jako stroj na góly. Navíc v debutu nastoupil Nikita Klepov, patnáctá volba letošního draftu a podle NHL nejmladší hráč v historii klubu. Sestava Ducks se pořád usazuje.
Kdy Anaheim nastoupí znovu a kde ho sledovat
Na vzpamatování nebudou mít Ducks moc času. Čeká je venkovní dvojzápas:
- Winnipeg Jets vs. Anaheim Ducks: sobota 10. října ve 2:00 našeho času
- Calgary Flames vs. Anaheim Ducks: neděle 11. října ve 4:00 našeho času
Kdo bude chytat ve Winnipegu, zatím potvrzené není. Anaheim se může hned vrátit k Dostálovi a dát mu šanci odčinit středeční večer. Stejně dobře může při dvou zápasech během dvou dnů rozdělit starty mezi oba brankáře. Druhá varianta by v takovém programu nebyla nijak neobvyklá a o důvěře k Dostálovi by nic nevypovídala.
Pikantní je i soupeř. Winnipeg právě porazil Colorado a sedí v čele Centrální divize. Ducks tak jedou k týmu, který stejně jako Edmonton chytil formu.
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Po první třetině měl Anaheim v rukou vedení, odvetu za play-off i titul posledního neporaženého týmu ligy. O devatenáct minut později neměl nic z toho. Dostál při rozbruslení před dalším zápasem nebude potřebovat vysvětlovat statistiku. Potřebuje hlavně tým, který se před ním přestane jen dívat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka