Slavia prodala šestnáctiletého kluka do Bayernu za 25 milionů. Guardian ho teď zařadil mezi 60 nejlepších talentů planety

Je 58. minuta zápasu Juniorské ligy UEFA a Bayern do devatenácti let vede nad norským Bodø/Glimt 3:1. Pak skóruje kluk, který ještě před pár týdny nosil sešívaný dres. Matouš Srb zvyšuje na 4:1, Mnichované nakonec vyhrají 6:1 a z odchovance Slavie se během jednoho léta stává hráč, o kterém se mluví v Německu i v Británii. Slavia za něj podle médií inkasovala základ kolem 25 milionů korun. Částka to není rekordní, ale za hráče bez jediného prvoligového startu je mimořádná. O necelý měsíc později přišlo ocenění, které čeští mládežníci dostávají jen výjimečně: místo ve výběru Next Generation deníku Guardian.
Odchovanec, který přeskočil první ligu
Srb se narodil 1. září 2009. Do Slavie přišel v létě 2017 z Bohemians a prošel v ní všemi žákovskými i dorosteneckými kategoriemi. Čísla z mládeže připomínají spíš videohru: 29 ligových gólů v mistrovské sezoně kategorie U15, titul s U17 a cena Talent roku 2025 v kategorii mladšího dorostu. Uvádí to jeho profil na webu Slavie.
V reprezentaci to vypadá podobně. Za českou šestnáctku debutoval na podzim 2023 a přes U16 se dostal do U17, kde má bilanci 16 zápasů, 7 gólů a 11 asistencí. Na mistrovství Evropy do sedmnácti let dal gól Itálii a proti Belgii připravil branku. Právě tam si ho podle iSportu všimla řada skautů.
Do A-týmu Slavie se nedostal. Začátkem roku 2026 se posunul do béčka a v Chance Národní lize odehrál devět zápasů. Víc mu Eden nestihl nabídnout.
Bayern ho v oficiálním představení na webu klubu popisuje jako ofenzivního záložníka, který se rád pohybuje mezi liniemi. Vyzdvihuje úzké vedení míče, jistou přihrávku, rychlost a dribling do soubojů jeden na jednoho. A hlavně obounohost, díky které může hrát i na obou křídlech. Měří 184 centimetrů a váží 73 kilogramů, fyzicky tedy na přechod do mužského fotbalu připravený je.
Pětadvacet milionů. Korun, ne eur
Číslo 25 milionů snadno svádí k omylu. Nejde o eura. Dostupné zdroje mluví o základní částce zhruba 24 až 25 milionů korun.
Jako první o jednáních 6. července informoval inFotbal. Podle něj se k základu mají přidat vysoké bonusy, které mohou dosáhnout násobku kupní ceny, a také vysoké procento z dalšího prodeje. Konkrétní hodnotu však neuvedl. Po potvrzení přestupu psala ČTK podle Eurofotbalu o odstupném kolem této částky a o výkonnostních bonusech. Oficiální rozpis smlouvy ani jeden klub nezveřejnil.
Je proto dobré rozlišovat, co víme a co jen tušíme:
- Potvrzeno: přestup ze Slavie do Bayernu (Slavia ho oznámila 23. července 2026 na síti X), zařazení do rezervy Bayernu a dlouhodobá smlouva.
- Uváděno médii: základ kolem 25 milionů korun, výkonnostní bonusy a podíl z budoucího prodeje.
- Neznámo: přesná výše bonusů, procento z dalšího prodeje a dělení peněz mimo klub, tedy kolik případně připadne hráči, rodině či agentům.
Ve srovnání s největšími prodeji české ligy jde o jiný řád:
|Hráč
|Přestup
|Částka
|David Jurásek
|Slavia → Benfica (2023)
|334 milionů Kč
|Adam Hložek
|Sparta → Leverkusen (2022)
|přes 300 milionů Kč plus bonusy
|Matouš Srb
|Slavia → Bayern (2026)
|kolem 25 milionů Kč plus bonusy
Juráskův přestup byl podle ČT sport druhým nejdražším v historii Slavie, dráž klub prodal jen Tomáše Součka. Proti absolutní světové špičce je Srbova cena drobná. Real Madrid se s Endrickem dohodl, když bylo Brazilci šestnáct, a média psala o balíku kolem jedné a půl miliardy korun. Za sedmnáctiletého Franca Mastantuona měl Real podle agentury AP zaplatit River Plate přes miliardu korun.
Na srovnání s rekordy ale Srbův přestup postavený není. Podstatné je jiné měřítko: šestnáctiletý kluk bez ligového startu má v Česku obvykle hodnotu, kterou by nikdo nevyslovil nahlas. Za Srba Bayern zaplatil tolik, kolik české kluby dávají za hotové ligové hráče. A bonusy mohou Slavii vynášet ještě roky.
Guardian: výběr, ne pořadí
Dne 6. října zveřejnil Guardian svůj výběr Next Generation 2026. Představuje v něm 60 nejtalentovanějších fotbalistů narozených v roce 2009 a Matouš Srb mezi nimi nechybí.
Nejde o žebříček s pořadím od jedné do šedesáti, ale o soubor profilů. Srb tedy žádné konkrétní místo nemá, je jedním z šedesáti. Podle iSportu medailon zdůrazňuje rychlost, vynalézavost, čtení hry a odvahu v rozhodování. Tedy přesně to, co při jeho představení vyzdvihl Bayern.
Výběr vzniká ve spolupráci se sítí novinářů a skautů po celém světě. Je neoficiální, ale prestižní. Obstojí také jeho úspěšnost: z ročníku 2021 se podle iSportu po pěti letech dostalo do seniorské reprezentace 24 hráčů z šedesáti.
Česká stopa v seznamu má i druhou, méně přímou podobu. Záložník Barcelony Orian Goren má českou matku a teoreticky by mohl hrát za Česko. Od mládeže ale nastupuje za Izrael a má za sebou i starty v izraelské jednadvacítce. Z českých klubů se do letošního výběru nikdo další nedostal.
Historie přitom ukazuje, že Guardian nic nezaručuje. Dřívější české nominace Adam Hložek a Adam Karabec se dostaly do reprezentace a k velkým angažmá, globálními hvězdami se ale nestali. Dominik Smékal, Filip Firbacher nebo Christian Frýdek se do špičky neprosadili vůbec. Výběr je pozvánka, ne smlouva.
Slavia přišla o talent dřív, než ho stihla využít
Pro Slavii je přestup sladkohořký. Generální ředitel Martin Říha podle ČTK přiznal, že klub hráči nabízel prodloužení smlouvy, Srb ale o přestup velmi stál. Slavia tak přišla o jednoho z největších talentů své akademie dřív, než ho mohla pustit do první ligy, natož do evropských pohárů.
Podle nás je tohle nová realita českých akademií. Dřív platilo, že se talent musí nejdřív ukázat v lize, nasbírat starty a teprve pak ho zahraniční kluby zaplatí. Dnes stačí mistrovství Evropy do sedmnácti let a hustá síť skautů. Bayern nečekal, až Srb debutuje v Edenu. Sáhl po něm hned.
Slavia z toho má dvojí výsledek. Značka její akademie posiluje, protože odchovanec z Edenu míří do Mnichova a Guardian ho jmenuje mezi světovou elitou ročníku. Zároveň ale klub přichází o možnost talent nejprve sportovně zúročit a prodat ho později za mnohem víc. Pokud se Srb v Bayernu prosadí, bonusy a podíl z dalšího prodeje mohou ztrátu vyrovnat. Pokud ne, zůstane Slavii hlavně pětadvacet milionů a otázka, co mohlo být.
Co ho čeká v Mnichově
Bayern Srba představil jako posilu svého rezervního týmu, takzvaných Amateure. Zároveň už nastupuje za devatenáctku v Juniorské lize UEFA, kde hned v prvním zápase skóroval. Termín, kdy by mohl dostat šanci v prvním týmu, nikdo neuvedl. Nejbližší kroky vedou přes devatenáctku a rezervu.
Rizika jsou zřejmá. Bayern patří k nejkonkurenčnějším prostředím v Evropě a z jeho akademie se do áčka prosadí jen hrstka hráčů. Šestnáctiletý kluk v cizí zemi, s cizím jazykem a s cenovkou na zádech může snadno zapadnout.
Srb ale nezačíná od nuly. Má za sebou minuty v mužském fotbale v béčku Slavie, zkušenosti z mezinárodních turnajů a Bayern ho nehodil rovnou pod tlak bundesligové kabiny. Postup přes juniorku a rezervu je pro hráče jeho věku nejrozumnější cesta, jakou mohl dostat.
Ten gól proti Bodø/Glimt nic nerozhoduje, je to jeden zápas v mládežnické soutěži. Přesto ukazuje, že kluk z Edenu se v Mnichově nebojí vzít míč a zakončit. Guardian i Bayern na něj vsadili, teď je řada na něm.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle