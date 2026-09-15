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Tramvaje se vrací na Vítkovickou. Modernizace trati jde do finále

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Dopravní podnik Ostrava (DPO) dokončuje modernizaci tramvajové trati ve Vítkovické ulici za téměř 145 milionů korun. Po měsíci a půl tak ve čtvrtek skončí odklon tramvajových linek číslo 1, 2 a 13 spojujících sídliště v obvodu Ostrava-Jih s centrem města. Zároveň bude obnoven provoz linek 10 a 11.
Tramvaje se vrací na Vítkovickou. Modernizace trati jde do finále

Tramvaje se vrací na Vítkovickou. Modernizace trati jde do finále

Zdroj: DPO
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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