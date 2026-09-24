Ničitel volebních kostek se přihlásil policii. Myslel, že jde o nelegální reklamuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ničitel volebních kostek se přihlásil policii. Myslel, že jde o nelegální reklamu
Pražští policisté pátrají po násilníkovi, který v Klánovickém lese bezdůvodně napadl běžce. Nejdřív na něj...
Podle pražských hygieniků onemocněly děti v základní škole v Újezdu nad Lesy salmonelózou po konzumaci...
Města a obce by mohly vyhláškou stanovit řidičům taxi jako podmínku pro poskytování služeb na svém území...
Fakultní nemocnice Bulovka přijala některé děti ze základní školy v Újezdě nad Lesy, které od pondělí trpí...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →