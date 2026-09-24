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Ničitel volebních kostek se přihlásil policii. Myslel, že jde o nelegální reklamu

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Muž, po kterém pražští policisté pátrali v souvislosti s poničením kostek s volebními plakáty, se sám přihlásil a přiznal se. Kostky pořezal a převrátil, protože si myslel, že jde o nelegální reklamu. Řekl, že škodu je připraven zaplatit.
Ničitel volebních kostek se přihlásil policii. Myslel, že jde o nelegální reklamu

Ničitel volebních kostek se přihlásil policii. Myslel, že jde o nelegální reklamu

Zdroj: Eva Hradilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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