Test ukázal, jestli Xiaomi 15T Pro fotí jako luxusní značka, nebo je to jen nálepka. Leica za zlomek ceny fotoaparátu

Když Xiaomi v roce 2022 oznámilo partnerství s legendární německou značkou Leica Camera AG, reakce se dělily na dva tábory. Jedni viděli šanci dostat ikonické fotografické ladění do kapsy za zlomek ceny skutečného fotoaparátu Leica. Druzí v tom četli marketingový tah, tedy prémiové logo nalepené na masový produkt. Test COMPUTER BILD z dubna 2026 teď přinesl odpověď podloženou měřením: Xiaomi 15T Pro fotí nad úrovní běžné střední třídy a spolupráce s Leicou se projevuje ve světelnosti, obrazovém ladění i celkovém charakteru snímků. Zároveň ale nejde o plnohodnotnou náhradu dedikovaného fotoaparátu. A cenový kontext? Na české Alze se 15T Pro aktuálně prodává za 14 990 Kč, zatímco nejbližší srovnatelný digitální kompakt Leica D-Lux 8 stojí na Heurece 39 990 Kč. Telefon vyjde na necelých 38 % ceny „opravdové“ Leicy, tedy o 25 tisíc korun levněji.
Co Leica u Xiaomi skutečně dělá, a co ne
Rozšířený mýtus říká, že Leica dodává do telefonů Xiaomi vlastní snímače. Realita je jiná. Podle oficiálního FAQ Xiaomi je dodavatelem CMOS čipů firma OmniVision a konkrétní snímače nesou označení OV50H (Light Fusion 900 pro hlavní kameru), JN5 (teleobjektiv) a OV13B (ultraširokoúhlá kamera). Leica tedy samotný hardware nevyrábí.
Co ale dělá? Podle tiskové zprávy Leica Camera AG z roku 2022 zasahuje do čtyř oblastí: návrhu kamerového modulu, zpracování obrazu, ladění kvality snímku a výpočetní fotografie. V praxi to znamená, že Leica se podílí na optickém návrhu, u 15T Pro jde o objektiv Summilux s clonou f/1,62, a hlavně na tom, jak telefon interpretuje zachycené světlo. Výsledkem jsou dva obrazové styly: Leica Authentic, který klade důraz na přirozené barvy, realistické kontrasty a záměrně ponechanou vinětaci připomínající charakter objektivu Summicron, a Leica Vibrant s živějším, ale stále věrohodným podáním barev.
Verdikt testu: silné světlo, silný hlavní snímač, slabší zoom
COMPUTER BILD testoval Xiaomi 15T Pro důkladně a výsledky ukazují, kde telefon exceluje a kde naráží na limity dané velikostí snímače a způsobem zpracování obrazu.
Hlavní 50Mpx kamera s clonou f/1,62 a snímačem Light Fusion 900 obstála výborně. Za denního světla nabídla vysokou úroveň detailů, přirozenou práci s dynamickým rozsahem a rozpoznatelné Leica ladění. Známka 1,6 ji řadí nad běžnou střední třídu. Pětinásobný teleobjektiv (115 mm) přinesl solidní výsledky při optickém přiblížení; právě tady se 15T Pro výrazně odlišuje od levnějšího modelu 15T, který disponuje jen dvojnásobným zoomem.
Horší je to při vyšších digitálních zoomech. Při 20× a 100× přiblížení test popsal, že AI doostřování částečně „domýšlí“ detaily. Obraz je sice ostrý a odšuměný, ale ne vždy působí přirozeně. Optický zoom využívá tři základní ohniskové body (0,6×, 1× a 5×) a hodnoty mezi nimi i nad nimi telefon dopočítává digitálně. Samostatný přepínač pro vypnutí AI doostřování se v dostupné dokumentaci nepodařilo dohledat.
Zajímavý detail: levnější Xiaomi 15T dostalo za hlavní kameru známku 1,7, tedy jen o desetinu horší. A v případě selfie kamery dokonce svého dražšího sourozence překonalo.
Jak si stojí proti konkurenci za podobné peníze
Odstup od fotografických špiček zůstává měřitelný. V přehledu COMPUTER BILD dosáhly Samsung Galaxy S25 i Google Pixel 9 na kamerovou známku 1,3, zatímco Xiaomi 15T Pro skončilo na 1,5. Cenově jsou si přitom blízko:
- Xiaomi 15T Pro (12/256 GB): 14 990 Kč na Alze
- Samsung Galaxy S25 (12/256 GB): od 16 948 Kč na Heurece
- Google Pixel 9 (12/128 GB): od 16 985 Kč na Heurece
Xiaomi je tedy z této trojice nejlevnější a nabízí navíc 5× optický teleobjektiv, který Samsung S25 ani Pixel 9 v základní verzi nemají. Kdo fotí často na delší vzdálenost, například sport, architekturu nebo vzdálené objekty při cestování, získá u 15T Pro větší optický dosah.
Pro koho dává 15T Pro smysl a kdy stačí levnější model
Příplatek za Pro verzi oproti základnímu 15T činil při uvedení na český trh 4 000 Kč. Za tu částku nezískáte jen logo Leica, ale konkrétní hardware: světelnější hlavní kameru (f/1,62 místo f/1,7), výkonnější snímač Light Fusion 900 místo 800 a především 5× teleobjektiv místo dvojnásobného.
Smysl to dává pro každého, kdo mobilní fotoaparát používá aktivně: na portréty, cestovatelské záběry nebo focení na delší vzdálenost. Kdo fotí převážně na 1× a občas pořídí selfie, u modelu 15T ušetří bez výrazné ztráty kvality. Plné rozlišení 50 Mpx je dostupné mimo základní automatický režim přes cestu Fotoaparát → Více → 50 MP a hodí se hlavně při dostatku světla, kdy chcete zachovat maximum detailů pro výřezy nebo pozdější úpravy.
Xiaomi 15T Pro umí přiblížit Leica estetiku za cenu, která je o 25 tisíc korun nižší než nejbližší digitální kompakt od Leicy. Fyziku většího snímače a ergonomii dedikovaného fotoaparátu ale nenahradí. Logo na zádech telefonu není prázdné, jenže ani kouzelné.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman