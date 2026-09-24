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Popraskané potiskové tričko nepatří do koše. Přípravek za pár korun z koupelny vrátí grafiku do stavu, kdy se dá zase nosit

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Lahvička odlakovače za třicet korun a běžná žehlička dokážou popraskané tričko vrátit do hry, pokud víte, na jaký potisk metoda zabírá a jak přesně postupovat.
Rozpraskané potisky na tričkách pomůže obnovit aceton

Rozpraskané potisky na tričkách pomůže obnovit aceton

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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