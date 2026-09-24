Pojišťovny od 1. října mění pravidla. Nově dostanete až 2000 Kč na antikoncepci i autoškolu

Kdo dostane peníze a za jakých podmínek
Druhá největší zdravotní pojišťovna v Česku (kód 211) od začátku října 2026 zavádí balíček finančních bonusů určený výhradně mladým pojištěncům. Cílovou skupinou jsou lidé od 15 do 26 let, kteří splní stanovené zdravotní podmínky. Všechny tři nové programy spojuje jeden společný požadavek: absolvovaná preventivní prohlídka u praktického lékaře v posledních dvou letech. Ženy mohou místo ní předložit gynekologickou prohlídku z posledního roku.
Výše některých příspěvků závisí také na tom, zda je pojištěnec očkován proti vybraným nemocem. Pojišťovna ověřuje očkování buď přímo z vykázané zdravotní péče, nebo na základě očkovacího průkazu či potvrzení od lékaře. „Období mezi 15 a 26 lety přináší řadu změn i důležitých rozhodnutí. Mladí lidé v této době řeší otázky spojené se zdravím a postupným osamostatňováním. Nabízíme jim proto podporu v oblastech, které jsou pro tuto životní etapu aktuální. Zároveň je chceme vést k tomu, aby se pravidelné preventivní prohlídky staly přirozenou součástí jejich životního stylu“, vysvětluje generální ředitel ZP MV ČR Ondřej Felix.
Až 2000 Kč na antikoncepci, ale jen s očkováním proti HPV
Nejvýraznější podporu pojišťovna nabízí v rámci programu na podporu reprodukčního zdraví. Mladí lidé mohou získat až 2000 korun ročně na antikoncepci, ovšem plnou částku obdrží pouze ti, kdo jsou zároveň očkovaní proti lidskému papilomaviru (HPV). Bez tohoto očkování klesá maximální výše příspěvku na polovinu, tedy na 1000 korun ročně.
Druhý nový program pokrývá lékařskou prohlídku nutnou pro vstup do autoškoly. Zde pojišťovna přispívá až 1500 korunami. Pozor, příspěvek se vztahuje výhradně na posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla, nikoliv na samotný kurz v autoškole. Jedinou podmínkou zůstává absolvovaná preventivní prohlídka, očkování pojišťovna u tohoto bonusu nevyžaduje.
Třetí novinka cílí na aktivní sportovce. Pojišťovna poskytuje až 500 korun ročně na sportovní výživu, konkrétně na iontové nápoje, proteiny nebo kreatin. Kromě preventivní prohlídky je zde podmínkou také očkování proti meningokokovým nákazám (skupiny B nebo kombinace A, C, W, Y).
Kdy můžete bonusy začít čerpat a na co si dát pozor
Stávající klienti ZP MV ČR mohou nové příspěvky využívat od 1. října 2026. Pojišťovna však proplatí pouze doklady vystavené od tohoto data nebo později. Lidé, kteří se k této pojišťovně přeregistrují do konce září 2026, budou moci bonusy čerpat až od ledna 2027. Všechny tři programy jsou součástí balíčku nazvaného „Zdravý start do dospělosti
Mladí pojištěnci by měli dbát na včasné absolvování preventivních prohlídek a v případě zájmu o vyšší příspěvky také na kompletní očkovací status. Doklady o nákupu antikoncepce, sportovní výživy nebo lékařské prohlídce je nutné pojišťovně předložit k proplacení spolu s potvrzením o splnění zdravotních podmínek.
Zdroje článku: e15.cz, zpmvcr.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová