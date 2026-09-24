Náklaďák v Opavě prorazil závory na přejezdu. Policie hledá svědky nehodyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Náklaďák v Opavě prorazil závory na přejezdu. Policie hledá svědky nehody
První etapa obnovy Zámeckého parku v Porubě za téměř 40 milionů korun se blíží ke konci. Veřejnost už může...
Přednášky, komentované prohlídky i workshopy nabídne páteční Noc vědy. Zapojí se do ní univerzity i další...
U fotbalistů Třince skončil trenér Tomáš Hejdušek, který je v minulé sezoně dovedl k postupu do druhé ligy....
Stížnosti na zápach marihuany přivedly policisty k objektu v Orlové, kde muž legálně pěstoval technické...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →