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Zámecký park v Porubě se po opravě otevřel. Altán bude v listopadu

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První etapa obnovy Zámeckého parku v Porubě za téměř 40 milionů korun se blíží ke konci. Veřejnost už může využívat nové chodníky, hřiště i mobiliář. Uzavřený zůstává pouze vznikající altán, který má být hotový v listopadu.
Zámecký park v Porubě se po opravě otevřel. Altán bude v listopadu

Zámecký park v Porubě se po opravě otevřel. Altán bude v listopadu

Zdroj: Městský obvod Ostrava-Poruba - Jiří Birke
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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