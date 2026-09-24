Elektrokoloběžka není hračka, varuje policie. Na Opavsku letos havarovalo už 15 lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Elektrokoloběžka není hračka, varuje policie. Na Opavsku letos havarovalo už 15 lidí
Opavští policisté hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo v pátek 11. září v Opavě-Kylešovicích....
Fotbalisté Ostravy v dohrávce 3. kola domácího poháru zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po...
První etapa obnovy Zámeckého parku v Porubě za téměř 40 milionů korun se blíží ke konci. Veřejnost už může...
Přednášky, komentované prohlídky i workshopy nabídne páteční Noc vědy. Zapojí se do ní univerzity i další...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →