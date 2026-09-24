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Elektrokoloběžka není hračka, varuje policie. Na Opavsku letos havarovalo už 15 lidí

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Dennívýzva
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Popularita elektrokoloběžek roste. Pozorují to i policisté, kteří během letošního roku na Opavsku zaznamenali už 14 nehod, při kterých se zranilo 15 lidí. S nastupujícím podzimem proto varují před zhoršujícími se podmínkami a upozorňují, že elektrokoloběžka není hračka, ale dopravní prostředek.
Elektrokoloběžka není hračka, varuje policie. Na Opavsku letos havarovalo už 15 lidí

Elektrokoloběžka není hračka, varuje policie. Na Opavsku letos havarovalo už 15 lidí

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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