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Meteorologové určili datum, kdy napadne první sníh. Letos přijde mimořádně brzo

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Teploměr vyšplhá ke 23 stupňům, pak během týdne klesne o víc než deset. Vrcholky hor čeká sněžení.
Meteorologové určili datum, kdy napadne první sníh. Letos přijde mimořádně brzo

Meteorologové určili datum, kdy napadne první sníh. Letos přijde mimořádně brzo

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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