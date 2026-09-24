Meteorologové určili datum, kdy napadne první sníh. Letos přijde mimořádně brzo

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Říjen si letos připravil teplotní horskou dráhu, jakou jsme dlouho nezažili. Zatímco první dny měsíce připomenou spíš konec srpna než podzim, poslední týden přinese ranní mrazíky a na horách dokonce sněhovou pokrývku. Meteorologové sledují vývoj tlaků a vzduchových mas, které do střední Evropy přinesou nejprve výraznou teplou vlnu, vzápětí však prudké ochlazení.
Za neobvykle vysokými teplotami na začátku října stojí tlaková výše, která do našeho regionu nasměruje pozdní vlnu babího léta. Čtvrtek 1. října nabídne hodnoty kolem 23 stupňů Celsia, což je výrazně nad běžným průměrem okolo patnácti stupňů. Nejvíc se zahřeje na jižní Moravě, v Olomouckém, Pardubickém, Libereckém a Královéhradeckém kraji – tam může rtuť teploměru vyšplhat ještě výš.
Příjemné počasí vydrží překvapivě dlouho. Pátek 2. října přinese stále 22 stupňů, o víkendu se maxima sníží jen nepatrně. Až do středy 7. října se budou denní teploty držet mezi 17 a 19 stupni. Kdo plánuje výlet do přírody nebo práci na zahradě, má ideální podmínky – bez zimních bund a s pocitem, že léto ještě úplně neskončilo.
Pak přijde pád. Rychlý a razantní
Od čtvrtka 8. října se však situace dramaticky změní. Teplý vzduch ustoupí studenějšímu proudění a denní maxima skokově spadnou na 12 až 15 stupňů Celsia. Teplotní propad pokračuje den za dnem, vždy o jeden až dva stupně dolů. Do neděle 11. října se denní hodnoty usadí mezi 9 a 12 stupni – oproti začátku měsíce jde o rozdíl přes deset stupňů.
Noční teploty klesnou na 4 až 7 stupňů Celsia, což znamená první přízemní mrazíky. Pro řidiče to přináší riziko namrzajících silnic, zejména v kotlinách a údolích. Zahrádkáři by měli chránit citlivé rostliny – několik hodin kolem nuly může nenávratně zničit pozdní úrodu rajčat, paprik nebo dýní.
Druhá polovina října už teplotní maxima nepustí přes 14 stupňů. Skutečný zlom však nastane až v závěru měsíce. Od pondělí 26. října čeká Česko nejchladnější týden celého října. Noční minima se pravidelně pohybují jen mezi 0 a 4 stupni, denní maxima zůstanou pod jedenácti stupni.
Hory dostanou bílou pokrývku. A možná nejen ony
Horské oblasti pocítí nástup zimy nejdřív. Ve Špindlerově Mlýně meteorologové očekávají noční teploty kolem minus dvou stupňů Celsia. Podobně chladné noci čekají i další vrcholky nad 800 metrů nad mořem – Krkonoše, Šumavu, Jeseníky.
Právě v tomto závěrečném říjnovém týdnu dorazí první sněhové přeháňky letošní sezóny. Největší šanci na sněžení mají polohy nad 800 metrů, kde se může vytvořit i souvislá pokrývka. Aktuální modely ovšem nevylučují, že by se bílé vločky mohly přechodně objevit i níž.
Pro české hory není konec října nijak neobvyklý termín prvního sněhu. Na hřebenech Krkonoš nebo Šumavy se sněhové vločky běžně objevují už v září nebo na začátku října. Letošní rok tak nepřináší výjimečně brzký sníh, spíš běžný scénář, který však kontrastuje s teplým začátkem měsíce.
Říjen 2026 tak předvede opravdu kontrastní tvář. Odstartuje v krátkých rukávech a skončí vytahováním zimní výbavy. Kdo si myslel, že podzim přijde pozvolna, bude překvapený – letos se léto a zima střídají během pár týdnů.
Zdroje článku: centrum.cz, EnergoZrouti.cz, treking.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková