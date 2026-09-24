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V Havířově mají samoobslužnou školní jídelnu. Zbytky klesly na třetinu

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Základní škola Marie Kudeříkové v Havířově zavedla s novým školním rokem samoobslužný výdej obědů. Po prvních týdnech provozu kleslo množství vyhozeného jídla o dvě třetiny. Přeměna jídelny vyšla radnici na více než pět milionů korun.
V Havířově mají samoobslužnou školní jídelnu. Zbytky klesly na třetinu

V Havířově mají samoobslužnou školní jídelnu. Zbytky klesly na třetinu

Zdroj: Statutární město Havířov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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