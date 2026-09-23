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Baník se proti Kladnu trápil. Postup v poháru vystřelil na konci prodloužení Jurečka

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Fotbalisté Ostravy v dohrávce 3. kola domácího poháru zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po prodloužení 2:1. Baník poslal na konci prvního poločasu do vedení Jevhenij Skyba, krátce po změně stran vyrovnal David Jurčenko. Ve 119. minutě zajistil Slezanům postup Václav Jurečka.
Baník se proti Kladnu trápil. Postup v poháru vystřelil na konci prodloužení Jurečka

Baník se proti Kladnu trápil. Postup v poháru vystřelil na konci prodloužení Jurečka

Zdroj: FC Baník Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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