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Pod Golden Gate začaly umírat velryby šedé. Úžina funguje jako trychtýř pro lodě i kytovce, pětina návštěvníků tam zahyne

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Minimálně 18 procent šedých velryb, které od roku 2018 vpluly do sanfranciského zálivu, tam zahynulo, většinou po srážce s lodí přímo v koridoru pod mostem Golden Gate.
Pod Golden Gate začaly umírat velryby šedé. Úžina funguje jako trychtýř pro lodě i kytovce, pětina návštěvníků tam zahyne

Pod Golden Gate začaly umírat velryby šedé. Úžina funguje jako trychtýř pro lodě i kytovce, pětina návštěvníků tam zahyne

Zdroj: Foto: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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