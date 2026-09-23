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Pokusy, operace i superpočítače. Univerzity se připravují na Noc vědy

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Přednášky, komentované prohlídky i workshopy nabídne páteční Noc vědy. Zapojí se do ní univerzity i další instituce v Moravskoslezském kraji, hlavním tématem letošního ročníku je komunikace. Na většině míst bude program od 17 do 22 hodin. Vstup na akci je zdarma.
Pokusy, operace i superpočítače. Univerzity se připravují na Noc vědy

Pokusy, operace i superpočítače. Univerzity se připravují na Noc vědy

Zdroj: Ostravská univerzita
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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