Pokusy, operace i superpočítače. Univerzity se připravují na Noc vědy

Tradiční popularizační akce se po dvaceti letech představí pod novým názvem. Z Noci vědců se stává Noc vědy, její poslání se ale nemění. Letošní ročník propojí přednášky, experimenty, workshopy a prohlídky tématem komunikace mezi lidmi, organismy i technologiemi.
Většina zapojených institucí se návštěvníkům otevře v pátek 25. září v 17. hodin a program potrvá až do desáté hodiny večer. Orientaci mezi jednotlivými budovami a téměř dvěma stovkami ostravských programových položek nově usnadní mapová aplikace. „Noc vědy spojila síly s Mapy.com. Díky tomuto propojení lidé snadno najdou nejen samotná místa konání, ale i konkrétní aktivity jednotlivých institucí,“ představila novinku krajská koordinátorka akce Petra Čubíková.
Operace, animovaný film i debata o bydlení
Ostravská univerzita zpřístupní City Campus, přírodovědeckou fakultu na Hladnově, simulační centrum a cvičnou nemocnici SIMLEK ve Vítkovicích i nedávno otevřené vědecké centrum LERCO. Návštěvníky čekají pokusy, hry, komentované ukázky a přednášky.
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V City Campusu si lidé vyzkoušejí komunikaci pomocí obrazu a pohybu nebo se zapojí do tvorby animovaného filmu. Nocvědecké Talks se zaměří také na aktuální problémy regionu. Jedna z přednášek otevře otázku bydlení v Ostravě a možností, jak může věda pomoci při jeho řešení.
Lékařská fakulta nabídne možnost vyzkoušet si laparoskopickou operaci, chirurgické šití či resuscitaci. Připravená bude také simulace komunikace mezi zdravotnickým operačním střediskem, záchranáři a urgentním příjmem. Zájemci si mohou otestovat zrak, nechat digitálně naskenovat chrup nebo poznat projevy Parkinsonova třesu. Kvůli omezené kapacitě je pro vstup do simulačního centra nutná registrace.
VŠB ukáže superpočítače i kvantovou technologii
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava veřejnosti otevře své laboratoře v porubském kampusu. Výzkumníci z centra CEET představí technologie pro čištění vody a vzduchu, zpracování odpadů nebo využití světla a mikrovln při ochraně životního prostředí.
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Veřejnost se dostane také k nejvýkonnějším superpočítačům v Česku a prvnímu kvantovému počítači v zemi. Do programu se zapojí Planetárium Ostrava, Geologický pavilon a Fakulta bezpečnostního inženýrství ve Výškovicích.
„Noc vědy vnímáme jako skvělou příležitost přivítat návštěvníky přímo v našich špičkových laboratořích a představit jim prostory, do kterých běžně nenahlédnou. Hlavním tématem je komunikace, což přesně vystihuje náš cíl: kontinuálně a srozumitelně předávat veřejnosti výsledky našeho výzkumu, sdílet úspěchy a vést otevřenou diskuzi. Věda totiž není nic vzdáleného – dotýká se každého z nás a těší mě, že ji můžeme společně objevovat právě na půdě naší univerzity,“ uvedl rektor VŠB-TUO Igor Ivan.
Nováčkem letošního ročníku bude Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského. „Otevře veřejnosti své fyzikální, biologické i chemické laboratoře a nabídne workshop zaměřený na výrobu střelného prachu,“ přiblížila Čubíková.
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Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická představí práci specialistů z urgentních příjmů i témata spojená s psychiatrií. Program doplní Svět techniky, Národní zemědělské muzeum a Moravskoslezská vědecká knihovna. Ta připraví přednášky a další aktivity ve své budově na Prokešově náměstí, a to bez nutnosti registrace.
Noc vědy zamíří také do Opavy a Karviné
Do programu v Moravskoslezském kraji se zapojí rovněž Slezská univerzita. V Opavě otevře budovy Fakulty veřejných politik, Filozoficko-přírodovědecké fakulty a Fyzikálního ústavu. Připravené budou exkurze do laboratoří robotiky, workshopy, naučné stezky i přednášky o digitální pozornosti, reklamě, financích nebo řeči těla.
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Návštěvníci se budou zabývat také komunikací s lidmi s demencí či s osobami, které nemohou mluvit. Program Fyzikálního ústavu nabídne debatu o kolonizaci Marsu, sférickou projekci v planetáriu Unisféra a pozorování noční oblohy.
V Karviné se připojí Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity. Krajský program tak nebude soustředěný pouze do Ostravy, ale nabídne aktivity také v dalších univerzitních městech. Kompletní program včetně dalších informací je k dispozici na webových stránkách akce.