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Tragická nehoda na dálnici D4. Auto vjelo na svodidla, jeden mrtvý

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Tragická nehoda zkomplikovala ve čtvrtek odpoledne provoz na dálnici D4 u Kytína. Ve směru na Prahu havarovalo osobní auto ve zúžení, jeden člověk zemřel.
Tragická nehoda na dálnici D4. Auto vjelo na svodidla, jeden mrtvý

Tragická nehoda na dálnici D4. Auto vjelo na svodidla, jeden mrtvý

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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