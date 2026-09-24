Tragická nehoda na dálnici D4. Auto vjelo na svodidla, jeden mrtvýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tragická nehoda na dálnici D4. Auto vjelo na svodidla, jeden mrtvý
Dálniční kamera zachytila mimořádně nebezpečnou situaci na dálnici D5. Osmdesátiletý senior najel do...
Vážná nehoda se stala v úterý v podvečer u Zašové na Vsetínsku. Motorkář se tam srazil s dodávkou, na místě...
Za každou tragickou nehodou jsou bohužel konkrétní pohnuté osudy. Nyní vyšlo najevo, že v autě, které dnes...
Policie ve Zlíně vyšetřuje neobvyklou dopravní nehodu. Opilý řidič tam narazil do domu a nadýchal dvě...
ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →