Vetřelce uzamkl obyvatel domu na balkoně. Jeho cesta za svobodou policii překvapilaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vetřelce uzamkl obyvatel domu na balkoně. Jeho cesta za svobodou policii překvapila
Policisté usilovně pátrají po dvaasedmdesátileté houbařce, která se ve středu vydala s manželem do lesa na...
Revoluční systém zajišťující hasičům spěchajícím k zásahu rychlý a bezpečný průjezd křižovatkami testuje...
Tři lidé se zranili při noční srážce dvou vozidel v Plzni na křižovatce ulic Barvínková a Nepomucká. Ve...
Tomáš Čermák opustí brány věznice, do které ho Krajský soud v Plzni poslal na 5,5 roku za podporu a...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Zkontroluj si ovoce. Kampaň studentů designu upozorňuje na prevenci rakoviny varlat
- Psovodi i policejní vrtulník pátrají po nemocné seniorce, ztratila se na houbách
- Revoluční technologie umožňuje hasičům přednostní a bezpečný průjezd křižovatkami
- Při noční srážce dvou osobáků se zranili tři lidé. Na místě byl i pes