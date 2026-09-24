Za dva týdny oslaví 95 let, internet ho ale už stihl hospitalizovat. Jiří Suchý odpověděl tak, že se fanoušci popadali za břichaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Za dva týdny oslaví 95 let, internet ho ale už stihl hospitalizovat. Jiří Suchý odpověděl tak, že se fanoušci popadali za břicha
Felix Slováček během čtyř zářijových dnů posunul veřejný příběh o Dagmar Patrasové od přelézání plotu k...
Tomáš Matonoha přiznal, že ho při přípravě na StarDance XIV dostal do kolen banální taneční krok. Dvacet...
Herec a producent Jakub Štáfek potvrdil koupi prvorepublikové vily v pražských Malešicích. Srovnatelné...
Pardubický hokejista Ondřej Machala vstoupil do vily Love Islandu jako bombshell. Na fanouškovských...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Vémolovi nabídli milion za syna, ten ale všechny překvapil. „Nechce se snížit k něčemu takovému," prozradil
- Od paneláku v Havířově k výhledu na Notre-Dame. Takhle dnes bydlí Simona Krainová
- Játra má jako miminko, přesto je to vážné. Slováček popsal, co se s Patrasovou skutečně děje a zmínil slovo demence
- Vlastní děti mu přály smrt, o 37 let mladší Pavlínka ho vytáhla ze dna! Jan Nedvěd slaví 80 let