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Za dva týdny oslaví 95 let, internet ho ale už stihl hospitalizovat. Jiří Suchý odpověděl tak, že se fanoušci popadali za břicha

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Jiří Suchý je podle internetu v kritickém stavu. Podle oficiálního webu Semaforu ale stále hraje.
Za dva týdny oslaví 95 let, internet ho ale už stihl hospitalizovat. Jiří Suchý odpověděl tak, že se fanoušci popadali za břicha

Za dva týdny oslaví 95 let, internet ho ale už stihl hospitalizovat. Jiří Suchý odpověděl tak, že se fanoušci popadali za břicha

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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