Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Vltavu z Vyššího Brodu do Českých Budějovic letos splulo více lodí než loni

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vltavu v úseku z Vyššího Brodu do Českých Budějovic letos splulo více lodí než o rok dříve. I přes suché počasí byl v řece dostatek vody, což zajišťoval pravidelný odtok z lipenské přehrady. Podle provozovatelů půjčoven lodí pomohlo vyšší návštěvnosti stabilní počasí.
Vltavu z Vyššího Brodu do Českých Budějovic letos splulo více lodí než loni

Vltavu z Vyššího Brodu do Českých Budějovic letos splulo více lodí než loni

Zdroj: Pavel Pechoušek
Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Inspekce uzavřela vyšetřování vlakové nehody u Zlivi, zavinil ji strojvedoucí
Inspekce uzavřela vyšetřování vlakové nehody u Zlivi, zavinil ji strojvedoucí
Vídeňská ulice bývala klidná. Pak přišly tramvaje, auta a plán na zbourání domů
Vídeňská ulice bývala klidná. Pak přišly tramvaje, auta a plán na zbourání domů

Historik Jan Schinko v dalším díle Drbny historičky připomíná podobu Vídeňské ulice před více než sto lety....

Motoristé roznášejí po Budějcích falešné pokuty. Předvolební kampaň prověřuje policie
Motoristé roznášejí po Budějcích falešné pokuty. Předvolební kampaň prověřuje policie

Pokuta za špatně zaparkovaný lístek nebo za zaparkování z lenosti. Po Českých Budějovicích se objevují...

Motorkář po havárii nevěděl, co se stalo. Do nemocnice ho transportoval vrtulník
Motorkář po havárii nevěděl, co se stalo. Do nemocnice ho transportoval vrtulník

Vážná dopravní nehoda motorkáře zaměstnala záchranáře na Strakonicku. Krátce před druhou hodinou vyrazily k...

Cizinec ve vytuněném bavoráku driftoval v centru města. Na přechodu srazil cyklistu
Cizinec ve vytuněném bavoráku driftoval v centru města. Na přechodu srazil cyklistu

Nebezpečná jízda řidiče BMW v Týně nad Vltavou skončila nehodou. Při driftování svůj vůz otočil do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.