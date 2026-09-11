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Ostravané si oblíbili platby kartou v MHD. Tržby přesáhly 190 milionů

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Tržby z bezkontaktních plateb za jízdenky v ostravské městské hromadné dopravě přesáhly loni 190 milionů korun. Od roku 2017, kdy činily asi 40 milionů, tak vzrostly téměř pětinásobně. Terminály pro platby bezkontaktní platební kartou zavedl Dopravní podnik Ostrava (DPO) v roce 2016 a 2017 byl prvním rokem, kdy bezhotovostní odbavení fungovalo celoročně.
Ostravané si oblíbili platby kartou v MHD. Tržby přesáhly 190 milionů

Ostravané si oblíbili platby kartou v MHD. Tržby přesáhly 190 milionů

Zdroj: DPO
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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