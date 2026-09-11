Ostravané si oblíbili platby kartou v MHD. Tržby přesáhly 190 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ostravané si oblíbili platby kartou v MHD. Tržby přesáhly 190 milionů
Ostrava pokračuje v bezplatné distribuci menstruačních vložek do škol. V září dodala přes 125 tisíc kusů do...
Na pomezí našich východních hranic s Polskem a Slovenskem vznikla v raném novověku soustava opevnění proti...
Ostravští policisté a dobrovolní hasiči mají k dispozici novou výbavu, kterou pořídili za peníze města....
Krnovská radnice nakoupila nové parkovací automaty, které řidičům nově umožní platbu parkovného kartou....
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →