Vařené uzené maso s kysaným zelím a bramborovým knedlíkem je sázka na jistotu pro milovníky české kuchyně

Když chcete udělat radost někomu, kdo má rád českou kuchyni, vařené uzené maso s bílým dušeným zelím a bramborovým knedlíkem je jistota. A vývar z uzeného se nevyhazuje, byla by ho škoda, dá se z něj udělat výborná polévka. Maso nechte jen pomalu táhnout, zelí poduste na cibuli s trochou cukru a kousek zelí přidejte až úplně na závěr syrový. Chuť se tím zvedne, není tak mdlá.
Tohle jídlo si na talíři nevynucuje žádné parády. A přesto se u něj doma většinou moc nemluví, aspoň prvních pár minut.
Uzené kupuji nejraději u řezníka a vařím ho obyčejně, jen ve vodě. Zelí nezahušťuji, takhle mi připadá lehčí a čistší. Knedlíky dělám z horkých brambor. Nasype se do nich krupička a nechá se chvíli propařit. Možná drobnost, ale v kuchyni dělá rozdíl. Knedlíky se pak lépe krájejí a uvnitř nebývají mazlavé.
Můj tip: Jakmile máte těsto na vále, netvarujte dvě mohutné šišky, raději tři menší. Ve vodě se s nimi pracuje klidněji a uprostřed se neobjeví ta známá syrová linka, která umí zkazit i jinak povedený oběd. Recept na vařené uzené maso se zelím a bramborovým knedlíkem
Doba přípravy: přibližně 90 minut Vaření knedlíků: asi 25 minut Počet porcí: 4 až 5 porcí Ingredience pro přípravu
Uzené maso: 800 g uzeného masa od řezníka voda na vaření podle potřeby
Kysané zelí: 400 g bílého kysaného zelí 1 ks cibule 2 lžíce oleje nebo 1 lžíce sádla 2 až 3 lžičky cukru 1 lžička drceného kmínu sůl podle chuti pepř podle chuti
Bramborové knedlíky: 6 ks větších brambor 1 ks vejce 1 1/2 hrnku krupičky 1 hrnek hrubé mouky sůl podle potřeby 2 až 3 lžíce Solamylu na obalení šišek Postup přípravy uvařeného uzeného masa se zelím a knedlíkem
1.
Uzené maso vložte do hrnce, zalijte vodou tak, aby bylo ponořené, a přiveďte k varu. Pak plamen stáhněte a nechte maso pomalu vařit doměkka. Podle velikosti kusu to trvá zhruba 60 až 75 minut.
2. Mezitím oloupejte
brambory, nakrájejte je na menší kusy a uvařte ve větším množství osolené vody. Jakmile jsou měkké, vodu slijte a brambory hned pořádně rozšťouchejte nebo prolisujte.
3. Do ještě horkých brambor nasypte
krupičku, lehce ji zapracujte a směs nechte 15 až 20 minut propařit. Tady se spěchání nevyplácí. Těsto se potom lépe spojí a na vále tolik nezlobí.
4. V kastrolu nebo na hlubší pánvi rozehřejte
olej nebo sádlo a nechte na něm zesklovatět najemno nakrájenou cibuli. Přidejte lehce vymačkané kysané zelí, cukr a kmín.
5. Zelí promíchejte a duste na mírném ohni asi
15 minut. Dosolte a opepřete podle chuti. Malou část zelí si nechte stranou syrovou a vmíchejte ji až nakonec, chuť pak nebude působit unaveně.
6. K propařeným bramborám přidejte
vejce a hrubou mouku. Vypracujte měkké těsto, které se dá tvarovat. Když se trochu lepí, nepanikařte. Horší bývá přisypat příliš mouky a udělat z knedlíků těžké kusy. Z těsta vytvarujte 3 šišky
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7. Každou zlehka obalte v
Solamylu, povrch se pak při vaření méně lepí a knedlíky si lépe drží tvar.
8. Ve velkém hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Knedlíky do ní dávejte ve chvíli, kdy jsou ještě jen
vlažné, ne úplně vychladlé. Vařte je přibližně 25 minut a během vaření je jednou opatrně otočte.
9. Jeden knedlík můžete pro jistotu vytáhnout a rozkrojit. Když má uvnitř stejnou strukturu jako u kraje a není mazlavý, je hotovo. Pokud se vám prostředek nezdá, vraťte ho ještě na pár minut zpátky do vody.
10. Uvařené
uzené maso vyjměte z vývaru a nakrájejte na plátky nebo větší kusy. Vývar nevylévejte. Hodí se do polévky, případně druhý den na podlití jiného jídla.
11.
Knedlíky po vytažení krátce propíchejte špejlí, nebo je rovnou nakrájejte nití. Nesrazí se tolik a zůstanou pěkně kypré.
12. Na talíř dejte porci
zelí, k ní plátky uzeného masa a nakrájený bramborový knedlík. Nejlepší je všechno podávat horké, bez dlouhého čekání. Zbytky uložte zvlášť do lednice a snězte do druhého dne. Foto: Cooky.cz – domácí kysané zelí Rady a tipy redakce k české klasice Když je zelí opravdu hodně kyselé, před dušením ho krátce propláchněte. Jen lehce, ať z něj nezmizí všechna chuť. Na knedlíky berte brambory varného typu, který po uvaření drží pohromadě a není vodnatý. Při větší dávce vařte knedlíky po částech. V hrnci potřebují prostor, jinak se snadno otlačí a pomačkají.
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