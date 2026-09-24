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Vařené uzené maso s kysaným zelím a bramborovým knedlíkem je sázka na jistotu pro milovníky české kuchyně

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Když chci uvařit poctivý oběd, na který se doma těší už od rána, dělám vařené uzené maso s kysaným zelím a bramborovým knedlíkem. Je to syté, voňavé a přitom bez zbytečné složitosti. Uzené nechám změknout pomalu, zelí jen lehce podusím na cibulce s trochou cukru a část vmíchám až nakonec syrovou, aby mělo hezký švih.
Obrázek k receptu na Vařené uzené maso s kysaným zelím a bramborovým knedlíkem je sázka na jistotu pro milovníky české kuchyně

Obrázek k receptu na Vařené uzené maso s kysaným zelím a bramborovým knedlíkem je sázka na jistotu pro milovníky české kuchyně

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Vařené uzené maso s kysaným zelím a bramborovým knedlíkem je sázka na jistotu pro milovníky české kuchyně
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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