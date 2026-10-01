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Hadjar přijde o pozice na startu. Red Bull překročil limit

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Isack Hadjar před Velkou cenou Malajsie potvrdil, že jeho Red Bull čeká penalizace za překročení limitu komponent pohonné jednotky. Francouz navíc doufá, že mu pomůže týmový kolega Max Verstappen, který je posledním vítězem závodu v Sepangu.
Hadjar bude v Malajsii penalizován. Verstappen zná Sepang jako poslední vítěz.

Hadjar bude v Malajsii penalizován. Verstappen zná Sepang jako poslední vítěz.

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 11:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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