Hadjar přijde o pozice na startu. Red Bull překročil limit

Hadjar přijde o pozice na startu. Red Bull překročil limitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hadjar bude v Malajsii penalizován. Verstappen zná Sepang jako poslední vítěz.
Článek byl publikován 01.10.2026 11:11
Franco Colapinto rozhodně nemá za sebou nejlepší týden v kariéře. Po nehodě v Baku musel čelit kritice...
Během včerejška bylo oficiálně potvrzeno, že Esteban Ocon končí u Haasu a s velkou pravděpodobností také ve...
V McLarenu v posledních letech vědí, jak přilákat ty nejlepší lidi. Nejčerstvějším důkazem je Gianpiero...
Úřadující mistr světa se vyjádřil k Velké ceně Bahrajnu, která se tento víkend pojede v malajsijském Sepangu.
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →