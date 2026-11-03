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Ted Bundy zemřel před desítkami let. DNA teď pomohla objasnit vraždu sedmnáctileté dívky

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Vražda sedmnáctileté Melissy Ann Smithové z roku 1974 zůstávala více než půl století bez oficiálního uzavření. Vyšetřovatelé v Utahu nyní oznámili, že ji spáchal Ted Bundy. Rozhodující nebylo nové přiznání ani zapomenutý svědek, ale schopnost moderní laboratoře znovu analyzovat staré biologické stopy.
Ted Bundy zemřel před desítkami let. DNA teď pomohla objasnit vraždu sedmnáctileté dívky

Ted Bundy zemřel před desítkami let. DNA teď pomohla objasnit vraždu sedmnáctileté dívky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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