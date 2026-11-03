Ted Bundy zemřel před desítkami let. DNA teď pomohla objasnit vraždu sedmnáctileté dívky

Případ, který nešlo nechat minulosti
Melissa Ann Smithová zmizela v říjnu 1974 v americkém Utahu. O několik dní později bylo nalezeno její tělo. V době, kdy se vyšetřování rozbíhalo, ještě neexistovaly dnešní možnosti genetického profilování. Policie mohla zkoumat okolnosti zmizení, svědectví, biologické stopy a podobnosti s dalšími zločiny, ale často jí chyběl způsob, jak z nepatrného množství materiálu získat jednoznačně srovnatelnou genetickou informaci.
Dne 27. října 2026 úřady okresu Summit oznámily, že případ uzavírají s identifikací Teda Bundyho jako pachatele. Nebylo to nové soudní řízení: Bundy byl popraven v roce 1989. Šlo o vyšetřovatelský závěr založený na nových analýzách a porovnání důkazů.
Co přežije padesát let ve skladu
DNA je mimořádně odolný zdroj informace, ale čas s ní zachází nevybíravě. Teplo, vlhkost, světlo a mikroorganismy ji mohou rozkládat na krátké úseky. Biologické stopy bývají navíc velmi malé nebo smíšené s materiálem dalších osob. Starší laboratorní postupy tak nemusely poskytnout použitelný profil, i když byl vzorek zachovaný.
Moderní metody dokážou pracovat s menším množstvím DNA a někdy i s více degradovanými či smíšenými vzorky. Stále však platí, že výsledek musí projít přísnou kontrolou kvality. Není-li vyloučena kontaminace nebo nedává-li statistické vyhodnocení dostatečnou jistotu, samotný částečný profil nestačí ke kategorickému závěru.
Spojení se dvěma případy
Podle oznámení vyšetřovatelů se podařilo propojit biologické důkazy v případu Melissy Smithové se stopami souvisejícími s vraždou Laury Ann Aimeové, další mladé Bundyho oběti. Relevantní genetický materiál byl následně srovnán s referenční DNA Teda Bundyho uchovávanou na Floridě. Závěr podporovaly i další okolnosti případů.
To je důležitá metodická poznámka: kriminalistický závěr nevzniká z neurčitého dojmu, že dvě vraždy „vypadají stejně“. Důležité jsou identifikovatelné biologické stopy, jejich původ, statistická síla shody a kontrola, zda se různé důkazy navzájem nevylučují.
Proč jsou staré důkazy někdy cennější než nové svědectví
Paměť svědků se v průběhu desetiletí mění, lidé umírají a okolní prostředí už nelze znovu ohledat. Pokud však policie před lety správně uchovala biologický materiál, může jeho informační hodnota naopak růst s vývojem analytických technologií. Případ ze sedmdesátých let tak může získat nový důkazní život, i když pachatel dávno zemřel.
Neplatí to automaticky pro každý nevyřešený zločin. U některých chybí použitelný vzorek, jinde se důkazy poškodily nebo byly získány způsobem, který nedovoluje bezpečnou interpretaci. A u známých sériových pachatelů je obzvlášť důležité nepodléhat pokušení připsat jim každé podobné úmrtí.
Důležitější než legenda o vrahovi je jméno oběti
Ted Bundy byl už za života předmětem obrovské mediální pozornosti. Nové oznámení by však nemělo přidávat další kapitolu do jeho mytologie. Podstatnější je, že rodina Melissy Ann Smithové dostala po více než padesáti letech odpověď, kterou tehdejší vyšetřovatelé nemohli podložit dnešní technikou.
Případ zároveň ukazuje, proč mají smysl archivy biologických stop, pečlivá evidence a trpělivé přehodnocování starých spisů. Moderní forenzní věda není magickým strojem na odhalování všech tajemství. Někdy však dokáže promluvit právě ve chvíli, kdy už žádný živý svědek odpověď nemá.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Associated Press – Melissa Ann Smith DNA confirmation [2], The Salt Lake Tribune – police announcement [3], TownLift – case details [4]