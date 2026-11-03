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Vědkyně po 1 600 letech zopakovala římský trik. Sklo z antického poháru mění barvu podle světla

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Při běžném pohledu je zelený, proti světlu rudý. Slavný římský Lykurgův pohár ukrývá optický trik, který dnes umíme vysvětlit pomocí nanočástic. Britská odbornice teď oznámila, že se jí podařilo vyrobit podobné sklo opakovatelným postupem. Jak mohli antičtí řemeslníci dosáhnout něčeho, co moderní laboratoře tak obtížně napodobují?
Vědkyně po 1 600 letech zopakovala římský trik. Sklo z antického poháru mění barvu podle světla

Vědkyně po 1 600 letech zopakovala římský trik. Sklo z antického poháru mění barvu podle světla

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.11.2026 14:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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