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Burke a Hare zjistili, kolik stojí mrtvé tělo. Pak přestali čekat, až lidé zemřou sami

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William Burke a William Hare nezačali jako vykradači hrobů ani jako vrazi hledající vzrušení ze smrti. První tělo prodali anatomům poté, co jeden z Hareových nájemníků zemřel přirozeně a zanechal po sobě dluh. Pak pochopili jednoduchou a ničivou logiku: pokud má mrtvý člověk pevnou cenu, není nutné čekat, až vhodné tělo vznikne samo.
Burke a Hare zjistili, kolik stojí mrtvé tělo. Pak přestali čekat, až lidé zemřou sami

Burke a Hare zjistili, kolik stojí mrtvé tělo. Pak přestali čekat, až lidé zemřou sami

Doba čtení 16 min

Článek byl publikován 31.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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