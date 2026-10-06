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Vlak jako pohyblivý trezor. Jak se železniční loupeže staly symbolem Divokého západu

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Dennívýzva
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Zamaskovaní muži, revolvery a trezor v železničním voze: loupež ze 6. října 1866 obsahovala téměř všechno, co později potřeboval dobrý western. Odehrála se však v Indianě. Příběh bratří Renových ukazuje, proč se železnice stala tak lákavým terčem a proč ani slavné prvenství nemusí být úplně jednoznačné.
Vlak jako pohyblivý trezor. Jak se železniční loupeže staly symbolem Divokého západu

Vlak jako pohyblivý trezor. Jak se železniční loupeže staly symbolem Divokého západu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 15:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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