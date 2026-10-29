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Niels Högel vytvářel pacientům zástavy, aby je mohl zachraňovat. Nemocnice si všímaly, že kolem něj umírá příliš mnoho lidí

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Dennívýzva
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Když se zdravotní stav pacienta náhle zhroutil, Niels Högel býval připravený zasáhnout. Teprve mnohem později vyšlo najevo, že část těchto krizí nevznikla navzdory jeho přítomnosti, ale právě kvůli ní. Německý zdravotní bratr byl nakonec odsouzen za 85 vražd a jeho případ se stal nejen studií pachatele závislého na dramatu resuscitace, ale také jednou z nejhorších ukázek toho, co se může stát, když instituce vidí varovné signály jednotlivě a příliš dlouho je odmítají spojit.
Niels Högel vytvářel pacientům zástavy, aby je mohl zachraňovat. Nemocnice si všímaly, že kolem něj umírá příliš mnoho lidí

Niels Högel vytvářel pacientům zástavy, aby je mohl zachraňovat. Nemocnice si všímaly, že kolem něj umírá příliš mnoho lidí

Doba čtení 16 min

Článek byl publikován 29.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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