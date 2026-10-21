Syn zachránil otce z hořícího bytu. Pak se vrátil do plamenů pro ochrnutého psa

Požár vypukl v pondělí 19. října kolem půl šesté ráno v bytovém domě na ulici Via Palermo v severoitalském Bolzanu. V době příjezdu prvních hasičských jednotek už z bytu ve třetím patře šlehaly plameny a hustý kouř pronikal na společné schodiště. Oheň zasáhl byt v domě číslo 25, kde bydlel osmdesátiletý muž se svými dvěma syny. Situace byla nebezpečná také pro ostatní obyvatele, protože kouř postupně zaplnil únikové cesty. Hasiči proto zahájili evakuaci celé budovy, ve které se nacházely rodiny s malými dětmi i senioři. Zásah komplikovalo především silné zakouření vnitřních prostor.
Po záchraně otce se rozhodl vrátit pro psa
Jeden ze synů dokázal svého osmdesátiletého otce dostat z hořícího bytu do bezpečí. Podle svědectví souseda se však následně rozhodl vrátit dovnitř, přestože se v bytě stále šířil oheň. Důvodem byl rodinný pes, který kvůli ochrnutí nebyl schopný samostatného pohybu a nemohl před plameny uniknout. Muž se proto podle sousedova vyprávění vydal zpět do nebezpečného prostoru, aby zvíře zachránil. Právě tato část události vyšla najevo až z následných výpovědí obyvatel domu. Podrobnosti o samotném vynesení psa ani zdravotním stavu zvířete zveřejněny nebyly.
K rychlému varování obyvatel přispěl také další muž z domu, který procházel jednotlivá patra a zvonil na dveře sousedů. Upozorňoval je na šířící se požár a vyzýval k opuštění bytů. Někteří lidé tak stihli odejít ještě před dokončením evakuace hasičskými jednotkami. Jedna z obyvatelek sousedního domu později popsala, že ji probudily sirény přijíždějících záchranářů. Z okna viděla plameny vystupující z balkonových dveří zasaženého bytu. Podle jejího svědectví se navíc zdálo, že už oheň slábne, plameny se však následně znovu objevily.
Hasiči zachraňovali také rodinu s osmiměsíčním dítětem
Zásah byl náročný zejména kvůli množství kouře, který se dostal do společných prostor domu. Někteří obyvatelé se proto nemohli bezpečně dostat ven běžnou cestou. Hasiči museli při evakuaci využít také výškovou techniku a část lidí zachránili pomocí automobilového žebříku. Mezi zachráněnými byla i dvojice rodičů s osmiměsíčním dítětem. Záchranáři následně poskytovali pomoc obyvatelům, kteří se mohli nadýchat zplodin hoření. Kvůli zásahu musela policie dočasně uzavřít dopravu v okolí domu.
Celkem osm lidí bylo převezeno do nemocnice v Bolzanu kvůli podezření na otravu kouřem. U dvou mužů bylo nadýchání zplodin potvrzeno, jejich stav však nebyl vážný. Dalších šest osob podstoupilo preventivní lékařská vyšetření. Záchranáři nehlásili žádná další zranění. Požár se hasičům podařilo dostat pod kontrolu během ranního zásahu. Obyvatelé některých dalších bytů se následně mohli vrátit domů, zatímco nejvíce poškozené prostory zůstaly nepřístupné.
Byt je neobyvatelný, příčinou mohl být nedopalek
Oheň způsobil v zasaženém bytě rozsáhlé škody a podle dostupných informací jej zcela zničil. Prostory jsou nyní neobyvatelné a omezení se týká také bytu přímo nad místem požáru. U něj je nutné prověřit, zda vysoké teploty nepoškodily konstrukci budovy. Výše materiálních škod zatím nebyla upřesněna. Vyšetřovatelé současně zjišťují, co požár vyvolalo. Jednou z předběžných možností je nedostatečně uhašený cigaretový nedopalek, definitivní závěr o příčině však dosud zveřejněn nebyl.
Použité zdroje: corrieredellaltoadige.corriere.it, ansa.it, rainews.it, suedtirol.orf.at