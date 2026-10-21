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Syn zachránil otce z hořícího bytu. Pak se vrátil do plamenů pro ochrnutého psa

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Dennívýzva
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Dramatické chvíle zažili v pondělí nad ránem obyvatelé bytového domu v italském Bolzanu. Rozsáhlý požár zachvátil byt ve třetím patře, ve kterém žil osmdesátiletý muž se svými dvěma syny. Jeden z nich pomohl otci dostat se do bezpečí, poté se však podle svědectví sousedů vrátil do hořícího bytu. Uvnitř totiž zůstal rodinný pes, který byl ochrnutý a nedokázal sám utéct. Hasiči museli evakuovat celý dům a osm lidí skončilo v nemocnici.
Syn zachránil otce z hořícího bytu. Pak se vrátil do plamenů pro ochrnutého psa

Syn zachránil otce z hořícího bytu. Pak se vrátil do plamenů pro ochrnutého psa

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 10:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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