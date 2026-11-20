Australský dostihový sport zasáhla událost, která vyvolala otázky nejen kolem zacházení se zvířaty, ale také kolem odpovědnosti veterinárních zařízení a externích dodavatelů. Pětiletý valach So You Are za sebou měl mimořádně úspěšnou sezonu a ještě nedávno patřil mezi sledované účastníky prestižních závodů.
Od začátku září dokázal vyhrát čtyři dostihy v řadě a díky vítězství v Bendigo Cupu si zajistil účast na Melbourne Cupu. Tento slavný závod absolvoval 3. listopadu, kdy s žokejkou Rachel Kingovou obsadil osmé místo. Na kontě měl během kariéry celkem osm vítězství a dalších dvanáct umístění mezi nejlepšími třemi.
Úspěšná kariéra se však náhle zastavila. Během pobytu na farmě se u koně objevila vážná kolika, která si vyžádala okamžitou veterinární pomoc. Navzdory akutní operaci se jeho stav nepodařilo stabilizovat a veterináři nakonec přistoupili k eutanazii.
Samotná smrt koně byla pro majitele a jeho okolí bolestivou událostí. Následovalo však další překvapení, které vyvolalo ještě větší rozhořčení. Ostatky zvířete totiž byly objeveny v kontejneru na skládce v Sydney. Záběry pořízené nálezcem se dostaly na sociální sítě a začaly se rychle šířit.
Majitel a chovatel Stuart Ramsey reagoval velmi ostře. Kritizoval především způsob, jakým bylo s tělem zvířete naloženo, a požadoval důkladné prošetření celého postupu. Připomněl přitom, že So You Are nebyl pouze úspěšným dostihovým koněm, ale také zvířetem, které mělo pro jeho rodinu velký osobní význam.
K případu se následně vyjádřily také příslušné instituce a zainteresované společnosti. Podle dostupných vysvětlení mělo být tělo v kontejneru umístěno pouze dočasně, než dojde k jeho řádnému odstranění. Provozovatel skládky argumentoval bezpečnostními omezeními, která podle něj bránila přímému vjezdu přepravního vozidla do určité části areálu.
Veterinární klinika se za vzniklou situaci omluvila a ukončila spolupráci s externí firmou, která měla přepravu a odstranění ostatků zajišťovat. Přestože samotnou manipulaci s tělem podle svého vyjádření neprováděla, přijala odpovědnost za výběr dodavatele.
Případ nyní prověřuje dostihový regulační orgán Racing NSW. Ten upozornil, že při nakládání s ostatky zvířat po eutanazii je nutné zohlednit také přítomnost použitých léčiv a chemických látek. Odstranění na licencované skládce proto nemusí být samo o sobě nepřípustné, problémem však může být způsob a načasování celého postupu.
Výsledky vyšetřování mají ukázat, zda došlo k porušení pravidel nebo k selhání odpovědných osob. Pro majitele však případ zůstává především bolestivou připomínkou toho, jakým způsobem skončil život zvířete, které ještě nedávno slavilo významné sportovní úspěchy.
Použité zdroje: sport.cz