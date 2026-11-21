Americká Aljaška bývá považována za stát, ve kterém mají republikáni dlouhodobě silné postavení. Právě proto vyvolal výsledek letošních senátních voleb značnou pozornost. Demokratická kandidátka Mary Peltola zde podle zveřejněných volebních projekcí porazila republikána Dana Sullivana, který v Senátu působil dvě funkční období.
Rozhodující výsledek byl oznámen po déletrvajícím sčítání hlasů. Samotné volby se konaly již 3. listopadu, avšak Aljaška patřila mezi státy, kde definitivnější projekce přicházely později.
Podle dostupných údajů získala Peltola přibližně padesát procent hlasů prvního pořadí, zatímco její soupeř zhruba šestačtyřicet procent. Aljaška používá zvláštní volební systém, v němž voliči mohou kandidáty seřadit podle svých preferencí.
Pokud nikdo nezíská potřebnou většinu v prvním kole vyhodnocení, postupně se přerozdělují hlasy kandidátů s nejnižší podporou. V tomto případě však podle zveřejněných projekcí nebylo nutné pokračovat do dalších kol.
Demokraté získali mimořádně silnou pozici
Vítězství na Aljašce představuje pro demokraty deváté senátorské křeslo, které v letošních volbách získali na úkor republikánů. Po započtení výsledků všech senátních soubojů mají podle projekcí obsadit 56 ze sta míst v horní komoře Kongresu.
Jde o významnou většinu, která může ovlivnit podobu legislativních jednání i schopnost prezidenta prosazovat vlastní politický program.
Americký prezident sice zůstává hlavou výkonné moci, zákonodárná činnost však vyžaduje spolupráci s Kongresem. Pokud má prezidentova strana v parlamentu menšinu, musí hledat podporu u politických soupeřů nebo počítat s tím, že část jeho návrhů nebude přijata.
Demokraté podle dosavadních výsledků získali také kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů. V následujících dvou letech tak může vzniknout situace, kdy bude republikánský prezident čelit oběma komorám Kongresu ovládaným demokraty.
To ovšem automaticky neznamená úplné zablokování všech prezidentských návrhů. Záležet bude na konkrétní legislativě, ochotě obou stran vyjednávat a také na tom, zda se podaří najít podporu napříč stranickými hranicemi.
Na Aljašce rozhodovaly také životní náklady
Úspěch Mary Peltoly je pozoruhodný i kvůli jejímu předchozímu politickému působení. V minulosti zastupovala Aljašku ve Sněmovně reprezentantů a stala se první zástupkyní původních obyvatel tohoto státu v americkém Kongresu.
V roce 2024 o své místo přišla, nyní se však do Washingtonu vrací. Podle dostupných výsledků se zároveň stane první osobou z řad původních obyvatel Aljašky zvolenou do amerického Senátu.
Předvolební kampaň zaměřila především na každodenní problémy obyvatel. Velkým tématem byly vysoké ceny pohonných hmot, bydlení a základního zboží, které jsou v odlehlých částech Aljašky obzvlášť citlivé.
Mnohé místní komunity jsou totiž závislé na letecké nebo lodní dopravě. Vyšší náklady na přepravu se promítají do cen potravin, vytápění i dalších základních potřeb. Otázky dostupnosti běžného života tak mohly mít pro voliče větší význam než celostátní politické spory.
Volební souboj provázela také kontroverze kolem dalšího kandidáta s podobným jménem, jaké měl republikánský senátor. Objevila se podezření, že jeho kandidatura mohla některé voliče zmást. Tato obvinění však byla zpochybňována a nelze je považovat za prokázané pochybení vítězné kandidátky.
Výsledek na Aljašce je zatím nutné označovat jako volební projekci zveřejněnou významnými americkými médii, nikoliv zaměňovat za konečné úřední potvrzení všech hlasů.
Politický dopad už je přesto zřejmý. Demokraté po letošních volbách posílili výrazně více, než by odpovídalo pouhé těsné změně většiny, a prezident Trump bude muset při prosazování svých záměrů počítat s podstatně silnější opozicí.
Použité zdroje: reuters.com, apnews.com, ct24.ceskatelevize.cz