Zimní biatlonová sezona 2026/2027 odstartuje ještě před koncem letošního roku. Na závodníky čeká nejprve finské Kontiolahti od 26. do 29. listopadu, rakouský Hochfilzen od 4. do 6. prosince a francouzské Le Grand-Bornand od 10. do 13. prosince. Po vánoční přestávce se seriál přesune do dalších osmi evropských destinací. Právě tato část kalendáře nabídne tradiční zastávky i jeden mimořádně důležitý šampionát.
Leden začne ve Slovinsku a pokračuje v Alpách
První závodní víkend roku 2027 připadá na 2. a 3. ledna. Biatlonisté se představí na slovinské Pokljuce, horské náhorní plošině obklopené lesy Julských Alp. Hned od 6. do 10. ledna pak přijde na řadu německý Ruhpolding, který patří k tradičním adresám světového biatlonu. Pro fanoušky jde o příležitost sledovat závody v prostředí, kde bývají tribuny a tratě součástí mimořádně živé sportovní atmosféry.
Další zastávkou bude od 14. do 17. ledna italská Anterselva, známá také pod německým názvem Antholz. Závodní areál leží vysoko v horském údolí poblíž stejnojmenného jezera. Po loňské olympijské zimě se tak elitní biatlon vrátí na místo, jehož kulisu tvoří výrazné alpské vrcholy. Lednový blok zakončí český podnik.
Nové Město na Moravě přivítá závodníky 21. až 24. ledna
České publikum si může v kalendáři výrazně označit čtyři dny od čtvrtka 21. do neděle 24. ledna 2027. Ve Vysočina Areně se během nich představí světová špička před domácími fanoušky. Čtvrtek bude patřit ženskému sprintu, pátek sprintu mužů. V sobotu následuje hromadný start žen a mužská štafeta, v neděli ženská štafeta a hromadný start mužů.
Pro diváky jde o atraktivní kombinaci disciplín. Sprinty prověří rychlost a přesnost na střelnici, při štafetách se může pořadí měnit až do závěrečných úseků a hromadné starty nabízejí bezprostřední souboje nejlepších závodníků. Domácí zastávka navíc přijde krátce před vrcholem sezony, takže může naznačit aktuální formu jednotlivých reprezentací.
Vstupenky na český podnik se začaly prodávat už v září 2026. Pořadatelé tehdy oznámili ceny jednodenních lístků od 200 korun a také víkendové či čtyřdenní balíčky. Konkrétní dostupnost a aktuální cenu je ale před nákupem potřeba znovu ověřit. Zvlášť o víkendové tribuny bývá velký zájem.
V únoru přijde vrchol: mistrovství světa v Otepää
Běžný program Světového poháru se po lednovém českém závodě na několik týdnů přeruší. Od 10. do 21. února 2027 totiž estonské Otepää hostí mistrovství světa. Pro Estonsko to bude historicky první seniorský biatlonový světový šampionát. Závody se uskuteční ve sportovním areálu Tehvandi, v krajině, které se kvůli zimním sportům přezdívá estonské zimní hlavní město.
Na programu je dvanáct medailových disciplín. Šampionát zahájí smíšená štafeta, následovat budou sprinty, stíhací závody, vytrvalostní závody, štafety i závody s hromadným startem. Právě zde se nebude rozhodovat jen o bodech do průběžného pořadí, ale především o titulech mistrů světa. Organizátoři turistického programu uvádějí začátek celé akce už 9. února; oficiální soutěžní kalendář počítá s prvním závodem 10. února.
Březen zavede biatlon do Německa, Švédska a Norska
Po světovém šampionátu se závodníci vrátí k pohárovému programu. Od 4. do 7. března se pojede v německém Oberhofu v Durynském lese. Následovat bude švédský Östersund od 11. do 14. března a závěrečné závody od 18. do 21. března v norském Oslu na Holmenkollenu.
Poslední březnové dny tradičně přinášejí také boj o celkové pořadí sezony. Teprve podle výsledků předchozích měsíců bude jasné, kdo přijede na finále s náskokem a komu zůstane šance pořadí ještě změnit. Termíny už však dávají fanouškům dostatek času vybrat si domácí závody nebo naplánovat cestu do některé ze zahraničních destinací.
Zdroje: cestarium