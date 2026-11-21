Počasí v Evropě bude během víkendu 21. a 22. listopadu výrazně ovlivňovat série tlakových níží postupujících od Atlantiku. S nimi přichází do horských oblastí další vydatné srážky, které se ve vyšších nadmořských výškách mění ve sněžení. Největší množství nového sněhu se očekává v západní části Alp, zejména na území Francie a Švýcarska. V některých vysoko položených lokalitách mohou celkové úhrny za několik dní dosáhnout jednoho metru, ojediněle i více. Sněžení bude místy doprovázet silný vítr, který může vytvářet závěje a výrazně zhoršovat podmínky v horách. Zatímco v Alpách půjde o mimořádně vydatnou sněhovou nadílku, ve střední Evropě budou srážky podstatně slabší.
Nejvíce sněhu napadne ve francouzských a švýcarských Alpách
Nejsilnější sněžení zasáhne především horské oblasti kolem Mont Blancu, severní francouzské Alpy a západní část Švýcarska. Výrazné přírůstky sněhu se očekávají například v okolí Chamonix, Tignes, Val Thorens a dalších vysokohorských středisek. V oblasti Chamonix může během neděle 22. listopadu podle místní předpovědi napadnout kolem 80 centimetrů sněhu přibližně v nadmořské výšce 1600 metrů. Jiné regionální předpovědi počítají s nižšími úhrny, což ukazuje na značné rozdíly mezi jednotlivými horskými oblastmi a meteorologickými modely. Hranice sněžení se navíc během víkendu bude měnit v závislosti na přechodu jednotlivých front a kolísání teplot. V některých údolích tak může zpočátku pršet, zatímco o několik stovek metrů výše bude vydatně sněžit. Další srážky se v západních Alpách očekávají také během pondělí, kdy mohou místy přidat dalších 15 až 30 centimetrů sněhu, ojediněle až kolem půl metru.
Na některých místech už napadl více než metr sněhu
Výrazné sněžení zasáhlo části Alp již během předchozích dnů. Ve švýcarských horách napadlo od úterního do pátečního odpoledne ve vyšších polohách západní části země zpravidla 40 až 70 centimetrů nového sněhu. Ještě větší přírůstky zaznamenaly nejzápadnější oblasti a severní část Dolního Valais, kde místy připadlo 100 až 150 centimetrů. Další předpokládané srážky tak dopadnou na již značně zasněžené horské svahy. Komplikací je rovněž silný vítr, který čerstvý sníh přenáší a ukládá do závětrných míst, kde mohou vznikat nestabilní sněhové vrstvy. V takových podmínkách se zvyšuje nebezpečí lavin, zejména na strmých svazích a v dosud neupraveném terénu. Výška nového sněhu přitom nemusí odpovídat skutečnému nárůstu celkové sněhové pokrývky, protože sníh postupně sedá a jeho výšku ovlivňuje také vítr.
Sněžení dorazí také do Rakouska
Zimní počasí zasáhne rovněž rakouské Alpy, přestože očekávané sněhové úhrny budou ve většině tamních oblastí nižší než na západě alpského pohoří. Během soboty se na severních a severozápadních svazích očekávalo převážně 5 až 10 centimetrů nového sněhu, na některých místech až kolem 15 centimetrů. Hranice sněžení přechodně klesá přibližně do nadmořské výšky 900 až 1200 metrů. V neděli přijdou s další tlakovou níží nové srážky, které mohou zasáhnout i střední horské polohy. V noci na pondělí by se hranice sněžení měla opět dostat pod 1000 metrů. Situaci bude komplikovat vítr, jehož nárazy mohou na exponovaných vysokohorských místech dosahovat až 100 kilometrů za hodinu. Výraznější sněhová nadílka se však neočekává na celém území Rakouska a v níže položených oblastech budou podmínky značně rozdílné.
Sníh se objeví i v českých nížinách
Zimní počasí se během víkendu prosazuje také v České republice, kde se postupně ochlazuje a hranice sněžení klesá. V sobotu 21. listopadu se sněhové přeháňky objevují především v polohách nad 500 metrů, častěji na severu území. Nejvyšší denní teploty se pohybují mezi 3 až 8 stupni Celsia, na horách je kolem bodu mrazu nebo pod ním. Během noci na neděli se očekává další sněžení zejména na severu a severovýchodě země, kde mohou na horách napadnout až kolem 10 centimetrů nového sněhu. V neděli se sněhové přeháňky mohou objevit také v polohách kolem 400 metrů, níže však budou srážky přechodně smíšené nebo dešťové. V pondělí 23. listopadu může hranice sněžení místy klesnout přibližně ke 300 metrům nad mořem. Největší přírůstky sněhové pokrývky se nadále očekávají na horách, zatímco v nížinách půjde spíše o přechodné sněžení bez záruky souvislé sněhové pokrývky.
Ochlazení může zkomplikovat dopravu
S postupným poklesem teplot se v Česku zvýší také riziko namrzání mokrých silnic a chodníků. Během noci na neděli mohou teploty klesnout na 1 až minus 3 stupně Celsia, v jižních a jihozápadních Čechách místy až k minus 5 stupňům. Další ochlazení se očekává na začátku příštího týdne, kdy se mohou noční mrazy rozšířit i do nižších poloh. Problémy mohou nastat především na horských komunikacích, kde se sněhové přeháňky spojí s teplotami pod nulou. V ostatních oblastech bude záležet na tom, zda po srážkách zůstanou vozovky vlhké a následně začne mrznout. Vývoj počasí bude navíc ovlivňovat proměnlivá oblačnost a rozdílné teplotní podmínky mezi jednotlivými regiony. Řidiči mířící do hor nebo přes alpské průsmyky by proto měli před cestou sledovat aktuální předpověď, dopravní omezení a stav vozovek.
Zdroje slf.ch, chamonix-meteo.com, meteoalpes.fr, alpenverein.de