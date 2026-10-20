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Kosti nezačínají stárnout až v sedmdesáti. Co pro ně můžeš udělat už ve 30, 40 a 50

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Osteoporóza se obvykle připomene až ve chvíli, kdy je kostní hmota dávno na sestupu. Jenže zdraví kostí se tvoří celý život: pohybem, svaly, jídlem, nekouřením a v pravý čas i screeningem. Světový den osteoporózy je dobrá záminka podívat se na to, co má smysl řešit ve třiceti, po čtyřicítce a po menopauze.
Kosti nezačínají stárnout až v sedmdesáti. Co pro ně můžeš udělat už ve 30, 40 a 50

Kosti nezačínají stárnout až v sedmdesáti. Co pro ně můžeš udělat už ve 30, 40 a 50

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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