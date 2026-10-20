Kosti nezačínají stárnout až v sedmdesáti. Co pro ně můžeš udělat už ve 30, 40 a 50

Kosti jsou trochu nevděčný orgán. Když o ně pečuješ, nic moc necítíš. Když se jejich stav začne výrazně ozývat, bývá už problém rozjetý. Osteoporóza totiž může dlouho probíhat bez příznaků a první skutečně nápadnou událostí může být až zlomenina. Právě proto letošní kampaň World Osteoporosis Day staví na jednoduché myšlence: budovat, chránit a posilovat kosti po celý život, ne až v okamžiku diagnózy.
Ve třiceti: nehoníš diagnózu, buduješ rezervu
Ve třiceti většina žen nepotřebuje řešit denzitometrii ani počítat každý miligram vápníku. Mnohem důležitější je, aby pohyb nebyl jen kardio. Kosti reagují na zátěž: chůze, běh, výstupy do schodů, tanec a hlavně silový trénink dávají kostní i svalové tkáni důvod udržovat se. Svaly jsou přitom důležité i proto, že později pomáhají stabilitě a snižují riziko pádů.
Druhá půlka skládačky je obyčejné jídlo. Vápník nemusí přijít z doplňku; zdrojem mohou být mléčné výrobky, některé obohacené rostlinné nápoje, tofu s vápenatými solemi, sardinky s kostmi nebo část zeleniny. Stejně důležitý je dostatek bílkovin a vitamin D. Doplňky nejsou automaticky lepší než jídlo a jejich potřeba závisí na jídelníčku, zdravotním stavu i riziku nedostatku.
Po čtyřicítce: začíná dávat smysl přemýšlet o riziku
Čtyřicítka není magická hranice, po které by se kost přes noc změnila. Je ale dobrý moment přestat brát zdraví kostí jako téma „pro starší“. Pokud kouříš, máš nízkou tělesnou hmotnost, prodělala jsi zlomeninu po malém úrazu, dlouhodobě užíváš některé léky, například kortikoidy, nebo se osteoporóza a zlomeniny kyčle objevují v rodině, má smysl riziko probrat s lékařem.
A pak je tu perimenopauza a menopauza. Pokles estrogenu je jedním z důvodů, proč ženy po menopauze ztrácejí kostní hmotu rychleji. To není pozvánka k panice ani k nákupu tří suplementů naráz. Je to spíš připomínka, že silový trénink, pravidelný pohyb a kvalitní strava se z „hezkého bonusu“ mění v investici, která má čím dál větší smysl.
Po padesátce a po menopauze: přichází i český screening
V Česku už prevence osteoporózy není jen obecná rada. Program časného záchytu začíná u žen po menopauze v ordinacích praktických lékařů a gynekologů. U mladších žen po menopauze se může používat dotazník FRAX, který odhaduje desetileté riziko zlomeniny; podle výsledku může následovat denzitometrie. U žen od 60 let se denzitometrické měření doporučuje v rámci programu přímo.
NZIP uvádí, že screening je navázaný na preventivní prohlídky a má zachytit riziko dřív, než se projeví zlomeninou. Pokud jsi tedy po menopauze a nikdo s tebou téma kostí ještě neotevřel, je úplně legitimní zeptat se na něj gynekologa nebo praktika sama.
Co bych z toho opravdu udělala tento týden
Ne „od pondělí nový život“. Stačí tři konkrétní věci. Podívej se, jestli máš během týdne aspoň nějakou silovou nebo zátěžovou aktivitu. Zamysli se, jestli tvůj běžný jídelníček dává rozumný prostor bílkovinám, vápníku a zdrojům vitaminu D. A pokud jsi po menopauze nebo máš rizikové faktory, zjisti, jestli už pro tebe není aktuální screening.
Kosti nepotřebují perfektní rutinu. Potřebují roky obyčejně dobrých rozhodnutí. A to je vlastně docela povzbudivé: nemusíš je zachraňovat jedním velkým gestem, můžeš je průběžně podporovat tím, co stejně děláš pro sílu, stabilitu a normální fungování těla.
Text má informativní charakter a nenahrazuje individuální lékařské doporučení. Riziko osteoporózy ovlivňuje věk, menopauza, prodělané zlomeniny, rodinná anamnéza, některá onemocnění i léky. Pokud máš zvýšené riziko, jsi po menopauze nebo zvažuješ užívání vápníku či vitaminu D ve vyšších dávkách, prober vhodný postup s lékařem.
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Zdroje: World Osteoporosis Day – About the 2026 campaign [1], NZIP – Osteoporóza [2], NZIP – Časný záchyt osteoporózy [3], VZP ČR – Screening osteoporózy [4].