Horoskop na listopad pro Střelce: Vztah může dojít do zásadního bodu a koncem měsíce se konečně vrátíš sama k sobě

První část měsíce není ztracený čas, i když se tak může tvářit
Novoluní ve Štíru 9. listopadu se odehrává v nejtišší části tvého horoskopu. Nejde o energii „jdeme dobýt svět“, ale spíš o uzavření staré kapitoly, odpočinek a vnitřní úklid.
Retrográdní Merkur ve stejné oblasti může přinášet staré myšlenky nebo témata, která jsi měla za vyřešená. Nedělej z toho důkaz, že ses nikam neposunula. Některé věci se vrací právě proto, abys na nich viděla, jak jinak je dnes vnímáš.
Po 13. listopadu se Merkur i Venuše narovnávají a atmosféra se začne otevírat. A 22. listopadu vstupuje Slunce do Střelce. To už je úplně jiná energie. CHANI
Láska a vztahy: Úplněk položí otázku, kterou nepůjde obejít
Venuše se obrací přímo v oblasti přátel a společenských vazeb. Některé přátelství se může obnovit nebo začne být jasnější, kdo do tvého života opravdu patří.
Romanticky je ale klíčovým momentem úplněk v Blížencích 24. listopadu, který se odehrává přímo v partnerské oblasti. Vztah může dojít k důležitému bodu. Může přijít rozhodnutí o závazku, společném směru nebo prostě jasné poznání, že současné uspořádání už nestačí.
Nezadaným Střelcům může úplněk přinést velmi výrazné setkání nebo uvědomění, co od partnerství vlastně chtějí. A protože další den Mars vstoupí do kariérní oblasti, může vzniknout klasický listopadový problém: láska chce čas přesně ve chvíli, kdy práce začne chtít totéž.
Práce a finance: Poslední týden zapne nový motor
Mars se až do 25. listopadu pohybuje Lvem, což podporuje cestování, vzdělávání a velké vize. Pokud plánuješ kurz, zahraniční projekt nebo potřebuješ získat nové znalosti, většina měsíce je pro tyto aktivity velmi živá.
Dne 25. listopadu Mars vstupuje do Panny a začne výrazně aktivovat kariéru. Konec listopadu a další týdny budou mnohem pracovnější. Můžeš mít chuť začít nový projekt, prosadit se nebo dokázat, co umíš.
Finance nejsou hlavním tématem měsíce, ale s rostoucí kariérní energií může přijít i otázka, zda je tvoje práce oceněná úměrně tomu, co do ní vkládáš.
Zdraví a energie: První půlku se nesnaž přetlačit
Začátek měsíce potřebuje víc klidu. Tvoje přirozená reakce na únavu bývá někdy přidat stimul: lidi, cestu, nový plán. Tentokrát může být mnohem užitečnější nedělat chvíli nic.
Po 22. listopadu se energie vrací a konec měsíce může být velmi aktivní. O to důležitější je vstoupit do něj trochu odpočatá, ne už předem vyždímaná.
Když si z listopadu zapamatuješ jedinou věc…
Ne každý klid je stagnace. První část měsíce ti možná bude připadat pomalá, ale připravuje půdu pro mnohem výraznější druhou polovinu. Nemusíš odpalovat raketu ještě v hangáru.
VŠE PRO STŘELCE
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