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Dnes jsou Všichni svatí, Dušičky až zítra. Proč vlastně nosíme na hroby svíčky a květiny?

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Svíčka, chryzantémy, věnec a cesta na hřbitov patří k začátku listopadu tak samozřejmě, že nad jejich původem většinou nepřemýšlíme. Jenže 1. a 2. listopad nejsou totéž a některé dušičkové zvyky jsou mnohem starší než plastová lucerna z květinářství.
Dnes jsou Všichni svatí, Dušičky až zítra. Proč vlastně nosíme na hroby svíčky a květiny?

Dnes jsou Všichni svatí, Dušičky až zítra. Proč vlastně nosíme na hroby svíčky a květiny?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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