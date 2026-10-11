Ženy rodily vestoje tisíce let, pak jeden muž vymyslel polohu na zádech. Důvod byl čistě sobecký

Budoucí maminky mají většinou jasno o tom, jak chtějí rodit. Nejčastěji sází na tradiční metodu a chtějí, aby miminko přišlo na svět v nemocnici, pod dohledem lékařů a zdravotnického personálu. Mají totiž k dispozici
nejmodernější technické zázraky medicíny, kdyby se něco pokazilo. Většina porodů probíhá klasicky v poloze na zádech, což pro některé ženy nemusí být vůbec pohodlné a dokonce to může zkomplikovat porod. V minulosti ženy rodily vkleče i vestoje
Některé české porodnice jsou přátelštější k potřebám budoucích maminek a umožňují jim rodit v pozicích, které jsou pro ně komfortnější. Třeba vleže na boku, vestoje,
v dřepu, vkleče, na žíněnce, gauči, speciálním vaku a dokonce mohou rodit i do vody. Navzdory tomu drtivá většina žen rodí na zádech na speciálním lůžku. Skutečný důvod, proč tomu tak je, je překvapující. Zdroj fotografie: Depositphotos
Může za to totiž jeden muž. Podle webu
Filantropikum do roku 1700 nebylo běžné, aby ženy při porodu ležely na zádech, protože je to omezuje v pohybu. Obvykle rodily vestoje nebo vkleče. Na popud proslulého francouzského krále Ludvíka XIV. se to však změnilo. Panovník byl prý vyjma klystýry posedlý také vědou o porodu. Zajímalo ho, jak se na něj ženské tělo připravuje i samotný průběh. Král chtěl porod sledovat a studovat ho
Podle listu
AmericanJournalofPublicHealth chtěl celé problematice natolik porozumět a dál ji studovat, že trval na tom, aby jeho ženy a milenky rodily vleže. Byla to poloha, při které nejlépe mohl vše sledovat. A měl k tomu i dost příležitostí, protože byl otcem 22 dětí. Když se rozneslo, jak ženy rodí na francouzském královském dvoře, který tehdy udával trendy, rychle se rození dětí vleže na zádech rozšířilo.
Nic na tom nezměnil fakt, že tato poloha je pro rodičky nepohodlná kvůli omezení pohybu těla a miminko musí projít porodními cestami proti působení gravitace. Doba se ale posunula a
porodnictví se v podstatě začíná vracet ke kořenům. „Cílem je, aby ženy, pokud možno, trávily porod v pohybu, ve změně poloh a aby neležely,“ cituje vedoucího lékaře z oddělení rizikového těhotenství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michala Kouckého web ČTK.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Redakce DámskýDeník