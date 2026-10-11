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Ženy rodily vestoje tisíce let, pak jeden muž vymyslel polohu na zádech. Důvod byl čistě sobecký

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Přestože spousta porodnic jde s dobou a postupně umožňuje ženám, aby rodily vestoje, na gauči nebo dokonce do vody, stále nejběžnější je tradiční a celkem nekomfortní pozice.
Žena v porodnici rodí

Žena v porodnici rodí

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 12:32

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