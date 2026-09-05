Sucho trápí obec na Plzeňsku, lidem vysychají studny

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Sucho trápí obec na Plzeňsku, lidem vysychají studnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Obec Čížkov na jižním Plzeňsku, jihozápadní vstupní brána do chráněné krajinné oblasti Brdy s téměř 700 obyvateli, se dlouhodobě potýká s nedostatkem vody. Sucho…
studna pumpa voda
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