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Sucho trápí obec na Plzeňsku, lidem vysychají studny

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Obec Čížkov na jižním Plzeňsku, jihozápadní vstupní brána do chráněné krajinné oblasti Brdy s téměř 700 obyvateli, se dlouhodobě potýká s nedostatkem vody. Sucho…
studna pumpa voda

studna pumpa voda

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