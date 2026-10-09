Suché zavařování hub. Takto vydrží klidně celou zimu

Houbařská sezona aktuálně vrcholí a v mnoha oblastech nosí houbaři domů plné koše. Právě z toho důvodu není od věci vědět, jak se sklizenými houbami hospodařit. Klasicky se připravují pokrmy jako houbová omáčka, smaženice, bedly na kmínu, smažené bedly, případně škvarky z holubinek, které jsou luxusní. Pokud ale houby chceme uchovat, zbývá nám jen několik možností. My se na ně podíváme podrobněji s tím, že doporučíme i suché zavařování hub, které je poměrně netradiční, ale velmi účinné. Houby tak zůstanou v kvalitním stavu až do jara, dokonce i déle.
Zamražování, nakládání do octa a sušení hub jako klasika
Většina lidí uchovává houby tak, že si je prostě a jednoduše zamrazí. Učinit tak lze přímo ihned po tom, co se houby očistí a nakrájí na drobné kostičky. Mnohem lepší je ale houby nejprve podusit a mrazit je až v tomto stavu. Vytvoří se tak kompaktní hmota, již pak lze později využít. Nakládání do octa není také nijak náročné a sušení hub přímo na sítku nebo na pečicím papíru představuje jakousi klasiku. Houby takto vydrží bez problémů celou zimu.
Suché zavařování hub je neotřelé a funkční
Pokud chcete vsadit na poměrně netradiční postup uchování hub, rozhodně stojí za to vyzkoušet suché zavařování hub. Nejde o vůbec nic náročného, co byste nezvládli. Naopak. Stačí si nachystat sušené houby a zavařovací sklenice. Právě zavařovací sklenice napěchujeme houbami a pořádně zavíčkujeme. Následně je zavaříme v páře na 80 stupňů Celsia. Volit lze jak klasickou parní troubu, tak samozřejmě hrnec generující páru. Zavařovat stačí pár minut, dokud se na sklenici nechytí víčko.
Tip: Zavařovali jsme houby v našem nálevu. Vyzkoušet to můžete taky.
Sušení hub: Foto Radek Štěpán
Proti zatuchlosti pomůže bobkový list
Houby takto vydrží v pohodě až do jarních měsíců, mnohdy i déle. Přesto se ale mnozí lidé bojí jejich zatuchnutí a ztráty chuti. Pokud do sklenice. Přidáme bobkový list, máme absolutní jistotou, že se ni takového nestane.
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Zavařené sušené houby: Náhledové foto Chat Day
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