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Suché zavařování hub. Takto vydrží klidně celou zimu

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Houbařská sezona aktuálně vrcholí a v mnoha oblastech nosí houbaři domů plné koše. Právě z toho důvodu není od věci vědět, jak se sklizenými houbami hospodařit. Klasicky se připravují pokrmy jako houbová omáčka, smaženice, bedly na kmínu, smažené bedly, případně škvarky z holubinek, které jsou luxusní. Pokud ale houby chceme uchovat, zbývá nám jen několik možností. My se na ně podíváme podrobněji s tím, že doporučíme i suché zavařování hub, které je poměrně netradiční, ale velmi účinné. Houby tak zůstanou v kvalitním stavu až do jara, dokonce i déle.
Zavařené sušené houby

Zavařené sušené houby

Zdroj: Chat Day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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