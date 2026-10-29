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Papriková pasta: skvělý základ do omáček a gulášů

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Papriková pasta je nejenom skvělý způsob, jak se vypořádat s nadměrnou sklizní paprik, ale také s ní můžete ochutit nejrůznější pokrmy, jako je guláš, omáčky nebo třeba polévky. Připravíte si ji doma z čerstvých paprik, přesně podle svého gusta, a zásobu můžete mít po ruce i v největších zimních plískanicích. Díky tomu, že si ji připravíte sami, nemusíte se bát zbytečných dochucovadel ani složitých postupů.
Domácí papriková pasta

Domácí papriková pasta

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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