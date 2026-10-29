Papriková pasta: skvělý základ do omáček a gulášů

Papriková pasta je nejenom skvělý způsob, jak se vypořádat s nadměrnou sklizní paprik, ale také s ní můžete ochutit nejrůznější pokrmy, jako je guláš, omáčky nebo třeba polévky. Připravíte si ji doma z čerstvých paprik, přesně podle svého gusta, a zásobu můžete mít po ruce i v největších zimních plískanicích. Díky tomu, že si ji připravíte sami, nemusíte se bát zbytečných dochucovadel ani složitých postupů.
Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...